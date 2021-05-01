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إغلاق "فن أبها" احترازيًّا.. بتوجيه أمير عسير وبتنسيق بين الأمانة والشرطة

نظرًا للازدحام الشديد الذي يشهده الشارع حفاظًا على صحة وسلامة الجميع

نظرًا للإقبال الكثيف، والازدحام الشديد الذي يشهده شارع الفن بمدينة أبها، وبناء على توجيهات وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، فقد تم التنسيق بين أمانة منطقة عسير وشرطة المنطقة –كلٌّ فيما يخصه- لإغلاق شارع الفن بدءًا من الليلة؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع، والتحكم في مداخله ومخارجه. وتختص الشرطة بإدارة الشوارع والميادين، وتختص أمانة عسير بإدارة الحدائق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة Covid-19 .

وسيتم إغلاق مداخل ومخارج شارع الفن فورًا بدءًا من الليلة، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في مداخل ومخارج الموقع وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم، وتحافظ على سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس Covid-19.

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إغلاق "فن أبها" احترازيًّا.. بتوجيه أمير عسير وبتنسيق بين الأمانة والشرطة
سبق

نظرًا للإقبال الكثيف، والازدحام الشديد الذي يشهده شارع الفن بمدينة أبها، وبناء على توجيهات وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، فقد تم التنسيق بين أمانة منطقة عسير وشرطة المنطقة –كلٌّ فيما يخصه- لإغلاق شارع الفن بدءًا من الليلة؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع، والتحكم في مداخله ومخارجه. وتختص الشرطة بإدارة الشوارع والميادين، وتختص أمانة عسير بإدارة الحدائق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة Covid-19 .

وسيتم إغلاق مداخل ومخارج شارع الفن فورًا بدءًا من الليلة، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في مداخل ومخارج الموقع وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم، وتحافظ على سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس Covid-19.

01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
12:27 AM
اخر تعديل
01 مايو 2021 - 19 رمضان 1442
05:51 AM

إغلاق "فن أبها" احترازيًّا.. بتوجيه أمير عسير وبتنسيق بين الأمانة والشرطة

نظرًا للازدحام الشديد الذي يشهده الشارع حفاظًا على صحة وسلامة الجميع

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رائد القرفي - أبها
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14,143

نظرًا للإقبال الكثيف، والازدحام الشديد الذي يشهده شارع الفن بمدينة أبها، وبناء على توجيهات وزارة الداخلية، وتنفيذًا لتعليمات الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، فقد تم التنسيق بين أمانة منطقة عسير وشرطة المنطقة –كلٌّ فيما يخصه- لإغلاق شارع الفن بدءًا من الليلة؛ وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.

وتم وضع خطة ميدانية لإدارة الموقع، والتحكم في مداخله ومخارجه. وتختص الشرطة بإدارة الشوارع والميادين، وتختص أمانة عسير بإدارة الحدائق وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة Covid-19 .

وسيتم إغلاق مداخل ومخارج شارع الفن فورًا بدءًا من الليلة، ولن يُسمح بدخول الموقع إلى حين تنظيمه، والتحكم في مداخل ومخارج الموقع وفق الخطط التنظيمية التي تضمن عدم التزاحم، وتحافظ على سلامة الجميع وفق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس Covid-19.

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