النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اليونان: اكتشاف حالتَي إصابة جديدتين بكورونا من طالبي اللجوء

وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس

قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية، يوم الجمعة، إنه ثبتت إصابة اثنين من طالبي اللجوء وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا.

وبتسجيل الحالتين الجديدتين يتضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس على الجزيرة التي يقع بها أكبر مخيم للاجئين في اليونان إلى أربع حالات، وجرى اكتشاف الحالتين بين 70 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة خلال مايو.

ومنذ الأول من مارس، يخضع جميع المهاجرين الوافدين إلى ليسبوس لحجر صحي بعيداً عن مخيمات الجزيرة.

ومن ضمن المخيمات مخيم موريا المكتظ الذي يستضيف أكثر من 17500 طالب لجوء، بحسب آخر إحصاء رسمي في 13 مايو، والذي طالته انتقادات متكررة من مجموعات الإغاثة بسبب ظروف المعيشة المتدنية.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
اليونان: اكتشاف حالتَي إصابة جديدتين بكورونا من طالبي اللجوء
سبق

قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية، يوم الجمعة، إنه ثبتت إصابة اثنين من طالبي اللجوء وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا.

وبتسجيل الحالتين الجديدتين يتضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس على الجزيرة التي يقع بها أكبر مخيم للاجئين في اليونان إلى أربع حالات، وجرى اكتشاف الحالتين بين 70 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة خلال مايو.

ومنذ الأول من مارس، يخضع جميع المهاجرين الوافدين إلى ليسبوس لحجر صحي بعيداً عن مخيمات الجزيرة.

ومن ضمن المخيمات مخيم موريا المكتظ الذي يستضيف أكثر من 17500 طالب لجوء، بحسب آخر إحصاء رسمي في 13 مايو، والذي طالته انتقادات متكررة من مجموعات الإغاثة بسبب ظروف المعيشة المتدنية.

15 مايو 2020 - 22 رمضان 1441
02:01 PM

اليونان: اكتشاف حالتَي إصابة جديدتين بكورونا من طالبي اللجوء

وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,005

قالت مصادر بوزارة الهجرة اليونانية، يوم الجمعة، إنه ثبتت إصابة اثنين من طالبي اللجوء وصلا أخيراً إلى جزيرة ليسبوس اليونانية بفيروس كورونا.

وبتسجيل الحالتين الجديدتين يتضاعف عدد حالات الإصابة بمرض كوفيد-19 الناجم عن الفيروس على الجزيرة التي يقع بها أكبر مخيم للاجئين في اليونان إلى أربع حالات، وجرى اكتشاف الحالتين بين 70 مهاجراً وصلوا إلى الجزيرة خلال مايو.

ومنذ الأول من مارس، يخضع جميع المهاجرين الوافدين إلى ليسبوس لحجر صحي بعيداً عن مخيمات الجزيرة.

ومن ضمن المخيمات مخيم موريا المكتظ الذي يستضيف أكثر من 17500 طالب لجوء، بحسب آخر إحصاء رسمي في 13 مايو، والذي طالته انتقادات متكررة من مجموعات الإغاثة بسبب ظروف المعيشة المتدنية.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,241
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,284
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,464
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,330

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة