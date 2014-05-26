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"الصحة الفلسطينية": ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في قطاع غزة

بلغت 30 %.. نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت "صحة رام الله": إن قطاع غزة يشهد زيادةً في نسبة الإصابات، حيث بلغت 30%، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير على القطاع.

وأكدت أنه لم تسجل في فلسطين أي إصابات بالطفرة الهندية، بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال.

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"الصحة الفلسطينية": ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في قطاع غزة
سبق

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت "صحة رام الله": إن قطاع غزة يشهد زيادةً في نسبة الإصابات، حيث بلغت 30%، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير على القطاع.

وأكدت أنه لم تسجل في فلسطين أي إصابات بالطفرة الهندية، بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال.

25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:00 PM

"الصحة الفلسطينية": ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في قطاع غزة

بلغت 30 %.. نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت "صحة رام الله": إن قطاع غزة يشهد زيادةً في نسبة الإصابات، حيث بلغت 30%، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير على القطاع.

وأكدت أنه لم تسجل في فلسطين أي إصابات بالطفرة الهندية، بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال.

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