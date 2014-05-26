"الصحة الفلسطينية": ارتفاع نسبة الإصابات بكورونا في قطاع غزة

بلغت 30 %.. نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير

حذّرت وزارة الصحة الفلسطينية من ارتفاع نسبة الإصابات بفيروس كورونا في قطاع غزة.

وقالت "صحة رام الله": إن قطاع غزة يشهد زيادةً في نسبة الإصابات، حيث بلغت 30%، نتيجة الازدحام والتجمعات خلال العدوان الأخير على القطاع.

وأكدت أنه لم تسجل في فلسطين أي إصابات بالطفرة الهندية، بالرغم من تسجيل العديد من الحالات في الدول المجاورة وخاصة الاحتلال.