#حدث_في_2019 على "تويتر" في السعودية.. أبرز القصص والوسوم
تغريدات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جاءت في الصدارة
مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يسلط "تويتر" الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها منصته خلال العام، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.
وفيما يتعلق أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية، فقد استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (@KingSalman) على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مجزرة نيوزلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية، على النحو التالي:
وكانت واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع تعليق إلهاماً في المملكة العربية السعودية المجتمع لمساعدة صاحب مطعم محلي، عبود حمود (@i_video1)، حيث كان مطعمه @kosharyalbasha مثقل بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪. وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الأربع والعشرين الأولى وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية، الأمر الذي يبرز قوة وتأثير التغريدة الواحدة.
#حدث_في_2019 على "تويتر" في السعودية.. أبرز القصص والوسوم
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2019-12-12
مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يسلط "تويتر" الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها منصته خلال العام، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.
وفيما يتعلق أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية، فقد استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (@KingSalman) على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مجزرة نيوزلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية، على النحو التالي:
وكانت واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع تعليق إلهاماً في المملكة العربية السعودية المجتمع لمساعدة صاحب مطعم محلي، عبود حمود (@i_video1)، حيث كان مطعمه @kosharyalbasha مثقل بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪. وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الأربع والعشرين الأولى وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية، الأمر الذي يبرز قوة وتأثير التغريدة الواحدة.
مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يسلط "تويتر" الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها منصته خلال العام، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.
وفيما يتعلق أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية، فقد استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (@KingSalman) على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مجزرة نيوزلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية، على النحو التالي:
وكانت واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع تعليق إلهاماً في المملكة العربية السعودية المجتمع لمساعدة صاحب مطعم محلي، عبود حمود (@i_video1)، حيث كان مطعمه @kosharyalbasha مثقل بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪. وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الأربع والعشرين الأولى وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية، الأمر الذي يبرز قوة وتأثير التغريدة الواحدة.