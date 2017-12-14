#حدث_في_2019 على "تويتر" في السعودية.. أبرز القصص والوسوم

تغريدات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود جاءت في الصدارة

مع اقتراب عام 2019 من نهايته، يسلط "تويتر" الضوء على أهم الأحداث التي شهدتها منصته خلال العام، عن طريق استخلاص البيانات من التغريدات والوسوم وتحليلها وتسليط الضوء على أبرز القصص التي قادت المحادثات العامة في المملكة العربية السعودية خلال عام 2019.

وفيما يتعلق أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها في المملكة العربية السعودية، فقد استحوذت تغريدات الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود (@KingSalman) على صدارة أكثر خمس تغريدات تفاعلاً في المملكة العربية السعودية، والتي تناولت مجزرة نيوزلندا، اليوم الوطني السعودي، عيد الفطر، وحلول شهر رمضان، رأس السنة الهجرية، على النحو التالي:

1. http://twitter.com/twitter/status/1106661216766836736

2. http://twitter.com/twitter/status/1176136929823399942

3. http://twitter.com/twitter/status/1125120731979964416

4. http://twitter.com/twitter/status/1135760604852105217

5. http://twitter.com/twitter/status/1160416184703082496

وكانت واحدة من أكثر التغريدات التي أعيد تغريدها مع تعليق إلهاماً في المملكة العربية السعودية المجتمع لمساعدة صاحب مطعم محلي، عبود حمود (@i_video1)، حيث كان مطعمه @kosharyalbasha مثقل بالديون بسبب الانخفاض المستمر للعملاء وانخفاض المبيعات بنسبة 90 ٪. وفور مشاركة قصته على تويتر، حققت التغريدة أكثر من 7000 إعادة تغريد في الساعات الأربع والعشرين الأولى وجذبت انتباه أبرز الشخصيات والمؤثرين والعلامات التجارية، الأمر الذي يبرز قوة وتأثير التغريدة الواحدة.

http://twitter.com/twitter/status/1191409025767952385

وفيما يلي مجموعة مختارة من الردود التي حققتها التغريدة:

● https://twitter.com/f_alabdulkarim/status/1191511733254397957

● https://twitter.com/dromaralofi/status/1191692435174445056

● https://twitter.com/808Faisal/status/1191679771358437378

وانتقالاً من أهم المبادرات الجديدة، إلى الفعاليات والترفيه، وفيما يلي أبرز ما شهده هذا العام:

وسوم الفعاليات والمناسبات الأكثر استخداماً في التغريدات في المملكة العربية السعودية:

1. #رمضان (شهر رمضان)

2. #همة_حتى_القمة (اليوم الوطني السعودي الـ 89)

3. #موسم_الرياض (موسم الرياض)

ومع إطلاق "مواسم السعودية"، انضمت العديد من الحسابات الجديدة إلى تويتر هذا العام:

1. موسم الرياض:@RiyadhSeason

2. موسم جدة:@JED_SEASON

3. منصة لصناعة الأزياء خلال موسم الرياض:@FashionFuturesa

4. موسم العيد:@EidSeason

5. موسم الطائف:@TaifSeason

6. المنطقة الشرقية: @ep_events_sa

7. موسم رمضان: @MawsemRamadan

8. موسم السودة: @AlsoudahSeason

9. موسم الدرعية: @DiriyahSeason

وكانت أكثر التغريدات تفاعلاً عن مواسم السعودية:

1. فيديو تركي آل الشيخ عن موسم الرياض

http://twitter.com/twitter/status/1179118265815175170

2. فيديو يدعو المتطوعين لموسم الرياض

http://twitter.com/twitter/status/1178045347043725312

3. تعيين سعد الضاوي سفيراً لموسم الرياض

http://twitter.com/twitter/status/1183029671274921985

وبخصوص الرموز التعبيرية الأكثر استخداماً في المملكة العربية السعودية فقد كانت:

1. (الوجه الضاحك بالدموع).

2. ﷺ (الرمز العربي المستخدم للصلاة إلى النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)).

وكانت أكثر الأفلام استقطاباً للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

● ذا أفينجرز: إند جيم

وأكثر المسلسلات استقطاباً للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

● جيم أوف ثرونز

بينما كانت أكثر الألعاب استقطاباً للتغريدات في المملكة العربية السعودية:

1. باتل جورند.

2. فورتنايت.

3. فيفا.

4. أوفرووتش.

5. كول أوف ديوتي.

وللاحتفال بنهاية العام، سيطلق تويتر كعادته الرمز التعبيري السنوي يوم 10 ديسمبر، والذي سيظهر مع التغريد باستخدام أحد الوسوم التالية باللغتين الإنجليزية والعربية:

● #ThisHappened

● حدث_في_2019