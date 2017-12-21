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وسط مخاوف من تفشي "أوميكرون".. النفط يرتفع عند 71.61 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً.. 0.3 %

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم، والذي دفع عدداً من الدول للتفكير في فرض مزيدٍ من القيود التي من المحتمل أن تؤثر في الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 68.84 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، إنه سيشدّد القيود الرامية للحد من انتشار المتحور أوميكرون إذا لزم الأمر، بعد أن بدأت هولندا إغلاقاً رابعاً وتفكير دول أوروبية أخرى في تطبيق قيود خلال فترة عيد الميلاد.

وتتضاعف حالات الإصابة بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتزيد بمعدل المثلين كل يومين أو ثلاثة أيام في لندن وأماكن أخرى، وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق المالية التي تخشى أن يؤثر ذلك في تعافي الاقتصاد العالمي.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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وسط مخاوف من تفشي "أوميكرون".. النفط يرتفع عند 71.61 دولار للبرميل
سبق

ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم، والذي دفع عدداً من الدول للتفكير في فرض مزيدٍ من القيود التي من المحتمل أن تؤثر في الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 68.84 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، إنه سيشدّد القيود الرامية للحد من انتشار المتحور أوميكرون إذا لزم الأمر، بعد أن بدأت هولندا إغلاقاً رابعاً وتفكير دول أوروبية أخرى في تطبيق قيود خلال فترة عيد الميلاد.

وتتضاعف حالات الإصابة بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتزيد بمعدل المثلين كل يومين أو ثلاثة أيام في لندن وأماكن أخرى، وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق المالية التي تخشى أن يؤثر ذلك في تعافي الاقتصاد العالمي.

21 ديسمبر 2021 - 17 جمادى الأول 1443
09:02 AM

وسط مخاوف من تفشي "أوميكرون".. النفط يرتفع عند 71.61 دولار للبرميل

ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً.. 0.3 %

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ارتفعت أسعار النفط اليوم، لكن المستثمرين ما زال يساورهم القلق بشأن التفشي السريع لسلالة أوميكرون المتحورة من فيروس كورونا على مستوى العالم، والذي دفع عدداً من الدول للتفكير في فرض مزيدٍ من القيود التي من المحتمل أن تؤثر في الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 9 سنتات أو 0.1 في المائة إلى 71.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:05 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتاً أو 0.3 في المائة إلى 68.84 دولار للبرميل.

وبحسب "رويترز"، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس الإثنين، إنه سيشدّد القيود الرامية للحد من انتشار المتحور أوميكرون إذا لزم الأمر، بعد أن بدأت هولندا إغلاقاً رابعاً وتفكير دول أوروبية أخرى في تطبيق قيود خلال فترة عيد الميلاد.

وتتضاعف حالات الإصابة بأوميكرون على نحو سريع في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتزيد بمعدل المثلين كل يومين أو ثلاثة أيام في لندن وأماكن أخرى، وتؤدي إلى خسائر فادحة في الأسواق المالية التي تخشى أن يؤثر ذلك في تعافي الاقتصاد العالمي.

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