وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.

ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2022-02-13 بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ. وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات. وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 04:18 PM

اخر تعديل 13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443 06:08 PM

ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع الرياض تسجل العدد الأعلى بـ"8276" و"3835" بالمدينة المنورة





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بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.