ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
الرياض تسجل العدد الأعلى بـ"8276" و"3835" بالمدينة المنورة
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2022-02-13
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:18 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:08 PM
ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
الرياض تسجل العدد الأعلى بـ"8276" و"3835" بالمدينة المنورة
بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.
وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.
وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.