النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض تسجل العدد الأعلى بـ"8276" و"3835" بالمدينة المنورة

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

كورونا مخالفة للإجراءات الاحترازية وزارة الداخلية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع
سبق

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
04:18 PM
اخر تعديل
13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
06:08 PM

ضبط "28168" مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا خلال أسبوع

الرياض تسجل العدد الأعلى بـ"8276" و"3835" بالمدينة المنورة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
310

بلغت مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا "كوفيد ـ 19" "28168" مخالفة، وذلك للفترة من 5 حتى 11/ 7/ 1443هـ.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بـ"8276" مخالفة، ومنطقة المدينة المنورة بـ"3835" مخالفة، والشرقية بـ"3654"، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ"2448"، ومنطقة القصيم بـ"2147"، ومنطقة حائل بـ"2021"، ومنطقة الجوف بـ"1232"، ومنطقة جازان بـ"1038"، ومنطقة الباحة بـ"826"، ومنطقة تبوك بـ"783"، ثم منطقة عسير بـ"770"، ومنطقة الحدود الشمالية بـ"532" مخالفة، ومنطقة نجران بـ"606" مخالفات.

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.

اعلان

بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,848
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,434
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,104
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,103

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

سفر العمالة الوافدة بدون شروط!

عبدالغني الشيخ
عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عاداتنا خلال كورونا هل تستمر؟

عبدالرحمن المرشد
الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

الموجِّهون الطلابيون.. الحلقة الأضعف..!!

ماجد الحربي
فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

فوضى الأسعار في سوق الـ PCR

ماجد آل حسنه
التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

التسويق بالمحتوى: عنك أو لك؟!

مها الجبر
ابن أبيه وأمه

ابن أبيه وأمه

بدر الغامدي
فلسفة بناء "قرية ذي عين"

فلسفة بناء "قرية ذي عين"

جمعان الكرت
"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

"من دون صهيون بذتنا صهاينا"

عبدالرحمن المرشد
هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة