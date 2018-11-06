النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

والدة الجندي "عبدالمعين": أفتخر بالتحية العسكرية التي أديتها لولي العهد

أثارت إعجاب المجتمع ورواد مواقع التواصل

كشفت سيلة الحدادي والدة الجندي "عبدالمعين"، والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية لولي العهد، خلال زيارته لأبطال الحد الجنوبي من المصابين في المستشفى، أن ابنها يعاني من فقدان الذاكرة، وأنه تعرض لإصابات في أجزاء من جسده، موضحة أنها سعيدة وتفتخر بتأدية التحية لولي العهد.

وقالت سيلة الحدادي لبرنامج "سيدتي" على "روتانا" إن وضع ابنها "عبدالمعين" مستقر وفِي تحسّن وتقدم للأفضل، موضحة أنه تعرض لإصابات في الوجه والرأس أثناء تأدية واجبه الوطني، فسببت له مشاكل في الحركة والكلام والإدراك وفقدان للذاكرة.

وأشارت إلى أنها تفتخر بتأديتها التحية العسكرية لولي العهد، مبينة أنه أقل شيء نقدمه لولاة أمرنا، وقالت: لا يهمني من انتقد الصورة.

وكانت الصورة التي ظهرت من خلالها "أم عبدالمعين" وهي بجانب ابنها المصاب تؤدي التحية لولي العهد قد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل كبير.

وقال أحد أشقاء المصاب: أقسم بالله إني أفتخر بأمي.. أخي من أبطال الحد الجنوبي، مشيراً إلى أنها منذ سنة كاملة وهي ترافقه وتتنقل معه من مستشفى لآخر، خاتماً تغريدته: كيف لا أفتخر بك، وأنا أقول لها عسى عمرك طويل يا تاج راسي.

بالصور.. ولي العهد يطمئن على حالة المصابين من الحد الجنوبي

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
والدة الجندي "عبدالمعين": أفتخر بالتحية العسكرية التي أديتها لولي العهد
سبق

كشفت سيلة الحدادي والدة الجندي "عبدالمعين"، والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية لولي العهد، خلال زيارته لأبطال الحد الجنوبي من المصابين في المستشفى، أن ابنها يعاني من فقدان الذاكرة، وأنه تعرض لإصابات في أجزاء من جسده، موضحة أنها سعيدة وتفتخر بتأدية التحية لولي العهد.

وقالت سيلة الحدادي لبرنامج "سيدتي" على "روتانا" إن وضع ابنها "عبدالمعين" مستقر وفِي تحسّن وتقدم للأفضل، موضحة أنه تعرض لإصابات في الوجه والرأس أثناء تأدية واجبه الوطني، فسببت له مشاكل في الحركة والكلام والإدراك وفقدان للذاكرة.

وأشارت إلى أنها تفتخر بتأديتها التحية العسكرية لولي العهد، مبينة أنه أقل شيء نقدمه لولاة أمرنا، وقالت: لا يهمني من انتقد الصورة.

وكانت الصورة التي ظهرت من خلالها "أم عبدالمعين" وهي بجانب ابنها المصاب تؤدي التحية لولي العهد قد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل كبير.

وقال أحد أشقاء المصاب: أقسم بالله إني أفتخر بأمي.. أخي من أبطال الحد الجنوبي، مشيراً إلى أنها منذ سنة كاملة وهي ترافقه وتتنقل معه من مستشفى لآخر، خاتماً تغريدته: كيف لا أفتخر بك، وأنا أقول لها عسى عمرك طويل يا تاج راسي.

06 نوفمبر 2018 - 28 صفر 1440
08:00 PM
اخر تعديل
07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
02:21 PM

والدة الجندي "عبدالمعين": أفتخر بالتحية العسكرية التي أديتها لولي العهد

أثارت إعجاب المجتمع ورواد مواقع التواصل

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
50
110,433

كشفت سيلة الحدادي والدة الجندي "عبدالمعين"، والتي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورتها وهي تؤدي التحية العسكرية لولي العهد، خلال زيارته لأبطال الحد الجنوبي من المصابين في المستشفى، أن ابنها يعاني من فقدان الذاكرة، وأنه تعرض لإصابات في أجزاء من جسده، موضحة أنها سعيدة وتفتخر بتأدية التحية لولي العهد.

وقالت سيلة الحدادي لبرنامج "سيدتي" على "روتانا" إن وضع ابنها "عبدالمعين" مستقر وفِي تحسّن وتقدم للأفضل، موضحة أنه تعرض لإصابات في الوجه والرأس أثناء تأدية واجبه الوطني، فسببت له مشاكل في الحركة والكلام والإدراك وفقدان للذاكرة.

وأشارت إلى أنها تفتخر بتأديتها التحية العسكرية لولي العهد، مبينة أنه أقل شيء نقدمه لولاة أمرنا، وقالت: لا يهمني من انتقد الصورة.

وكانت الصورة التي ظهرت من خلالها "أم عبدالمعين" وهي بجانب ابنها المصاب تؤدي التحية لولي العهد قد أثارت إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تداولها بشكل كبير.

وقال أحد أشقاء المصاب: أقسم بالله إني أفتخر بأمي.. أخي من أبطال الحد الجنوبي، مشيراً إلى أنها منذ سنة كاملة وهي ترافقه وتتنقل معه من مستشفى لآخر، خاتماً تغريدته: كيف لا أفتخر بك، وأنا أقول لها عسى عمرك طويل يا تاج راسي.

اعلان

بالأرقام

29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
13,271
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
24,516
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
51,929
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
48,163

كاريكاتير

قطراتير

المقالات

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

فرحة المنجز وشفافية المسؤول

سلطان رديف
الوطنية في زمن صراع الحضارات

الوطنية في زمن صراع الحضارات

خالد الحقباني
وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

وَضْع المتقاعدين وأزمة البطالة

عبدالغني الشيخ
التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

التعسف الوظيفي يطول ٢٥٠ سعوديًّا

ماجد البريكان
محاضرة الأميرة

محاضرة الأميرة

سلطان رديف
"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

"قناة الجزيرة".. ربع قرن من الفتنة

حواء القرني
فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

فضيلة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز الرشيد

منيرة الرشيد
حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

حتى الأطفال حشدوهم ضد السعودية!!

صالح مطر الغامدي
الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

الحاقدون أرادوها "ليبيا سعودية"

عبدالغني الشيخ
مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

مدينة شرورة تعاتب "الكهرباء"!

محمد الصيـعري
قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

قناة حاقدة لن تهزك يا وطن الشموخ

جمعان الكرت

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم
تتويج "العيسى" بجائزة "الاعتدال".. قصة طموح حاز إعجاب العالم

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة