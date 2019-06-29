النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة "أوبك +"

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة "أوبك +"
سبق

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

29 يونيو 2019 - 26 شوّال 1440
01:21 AM

وزير الطاقة يناقش مع نظيره الروسي خيارات تمديد صفقة "أوبك +"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - موسكو
0
661

التقى وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح اليوم, وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، وذلك على هامش قمة قادة دول مجموعة العشرين.

وجرى خلال اللقاء مناقشة خيارات تمديد صفقة "أوبك +", وشروط سوق النفط، إلى جانب التأكيد على التعاون في قطاع النفط والغاز بين المملكة وروسيا, وتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,356
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
32,195
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,710
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
34,086

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

الطلاق.. حقائق مخيفة

الطلاق.. حقائق مخيفة

ساير المنيعي
استاند آب كوميدي..؟!

استاند آب كوميدي..؟!

ماجد الحربي
النظام الصحي الذي ننشده

النظام الصحي الذي ننشده

ماجد البريكان
لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

لماذا يتحول العزاء إلى فرح؟

صالح مطر الغامدي
"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

"التارجت" شرط تعجيزي يلاحق طالبي العمل

عبدالغني الشيخ
بين القلم والكراسي

بين القلم والكراسي

بدر الغامدي
المملكة تتحدث لغة جديدة

المملكة تتحدث لغة جديدة

ماجد البريكان
نطمئن هنا ويلطمون هناك!

نطمئن هنا ويلطمون هناك!

سلطان رديف
الألعاب النارية وتخصصي العيون

الألعاب النارية وتخصصي العيون

منى الرشيدي
السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

السرقات ومراقبة العمليات المصرفية

محمد الصيـعري

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة