النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"اقتصاد يستهدف المرأة".. جلسة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار

بمشاركة الرئيس التنفيذي في سيتي جروب بالولايات المتحدة

تناولت جلسة "اقتصاد يستهدف المرأة"، التي أقيمت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم؛ تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتمادًا على المرأة.

وشارك في الجلسة: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر، والرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية في المملكة رانيا نشار، والرئيس التنفيذي في سيتي جروب الولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوربات.

واستعرضت الجلسة السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولًا، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها، وتعطي زخماً للاقتصاد على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية؛ من الممكن أن تتمخّض عن إجمالي ناتج محلي يقدَّر بـ28 تريليون دولار بحد أقصى بحلول عام 2050.

وبينت الوزيرة سحر نصر أن جمهورية مصر تقدّمت على ثلاث جبهات فيما يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة؛ وهي: تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديًّا، وتوفير المساواة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مفيدة أن النساء يشكلن 15% من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية.

بدورها أفادت رانيا نشار، بأن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع أعماله، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكّنها من الأداء والتميز في هذا المجال.

من جانبه أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف؛ 51% منهم من النساء، مفيداً أن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.

اقتصاد يستهدف المرأة منتدى مستقبل الاستثمار

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"اقتصاد يستهدف المرأة".. جلسة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار
سبق

تناولت جلسة "اقتصاد يستهدف المرأة"، التي أقيمت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم؛ تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتمادًا على المرأة.

وشارك في الجلسة: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر، والرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية في المملكة رانيا نشار، والرئيس التنفيذي في سيتي جروب الولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوربات.

واستعرضت الجلسة السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولًا، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها، وتعطي زخماً للاقتصاد على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية؛ من الممكن أن تتمخّض عن إجمالي ناتج محلي يقدَّر بـ28 تريليون دولار بحد أقصى بحلول عام 2050.

وبينت الوزيرة سحر نصر أن جمهورية مصر تقدّمت على ثلاث جبهات فيما يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة؛ وهي: تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديًّا، وتوفير المساواة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مفيدة أن النساء يشكلن 15% من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية.

بدورها أفادت رانيا نشار، بأن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع أعماله، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكّنها من الأداء والتميز في هذا المجال.

من جانبه أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف؛ 51% منهم من النساء، مفيداً أن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.

29 أكتوبر 2019 - 1 ربيع الأول 1441
05:09 PM

"اقتصاد يستهدف المرأة".. جلسة ضمن مبادرة مستقبل الاستثمار

بمشاركة الرئيس التنفيذي في سيتي جروب بالولايات المتحدة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
181

تناولت جلسة "اقتصاد يستهدف المرأة"، التي أقيمت على هامش مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم؛ تحديات وفرص الاقتراب من تحقيق الشمول في الموارد البشرية، ولماذا يزداد مستقبل الاقتصاد العالمي اعتمادًا على المرأة.

وشارك في الجلسة: وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بجمهورية مصر العربية الدكتورة سحر نصر، والرئيسة التنفيذية في مجموعة سامبا المالية في المملكة رانيا نشار، والرئيس التنفيذي في سيتي جروب الولايات المتحدة الأمريكية مايكل كوربات.

واستعرضت الجلسة السياسات العامة والاستراتيجيات المؤسسية التي يمكن أن تساعد على دفع عجلة سوق عمالة أكثر شمولًا، وكيف تدير النساء في المراكز القيادية الشركات على نحو مختلف، واستكشاف السبل التي يمكن للشركات والمجتمعات أن تدفع عجلة الابتكار والإنتاجية من خلالها، وتعطي زخماً للاقتصاد على مدار الخمسين عاماً المقبلة.

وأكد المتحدثون أن المشاركة الأكثر مساواة للمرأة في القوة العاملة العالمية؛ من الممكن أن تتمخّض عن إجمالي ناتج محلي يقدَّر بـ28 تريليون دولار بحد أقصى بحلول عام 2050.

وبينت الوزيرة سحر نصر أن جمهورية مصر تقدّمت على ثلاث جبهات فيما يخص الاقتصاد الذي يستهدف المرأة؛ وهي: تمكين بيئة للمرأة للقيام بدور نشط اقتصاديًّا، وتوفير المساواة بين الجنسين في الحصول على التمويل وبناء القدرات والتدريب، مفيدة أن النساء يشكلن 15% من البرلمان المصري، ويسهمن في وضع اللوائح ومراقبة البرامج الحكومية.

بدورها أفادت رانيا نشار، بأن السياسات المعمول بها في البنوك السعودية تدعم اندماج الإناث في جميع أعماله، وتتضمن عدم وجود فجوة في الأجور والترقيات بين الجنسين، بالإضافة إلى تأهيل ومساعدة المرأة للحصول على المهارات والمؤهلات التي تمكّنها من الأداء والتميز في هذا المجال.

من جانبه أوضح مايكل كوربات أن شركته تضم ما يقارب 20 ألف موظف؛ 51% منهم من النساء، مفيداً أن الشركة تحرص على تساوي الفرص الوظيفية للجنسين.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
11,104
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,741
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,201
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,363

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (2-2)

محمد المنيع
"العبها صح"..!

"العبها صح"..!

بدر الغامدي
الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

الصيادلة السعوديون.. طابور الانتظار!!

جمعان الكرت
متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

متى تفتح الموظفة بيت الزوجية؟

عبدالغني الشيخ
القائد الحكومي والتأثير المحدود

القائد الحكومي والتأثير المحدود

يحيى فقيهي
هلال آسيا لنـا

هلال آسيا لنـا

محمد الصيـعري
هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

هيئة الغذاء والدواء وإطعام الفقراء!!

عبدالرحمن القحطاني
رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة