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تسليم 5 آلاف ريال لـ 8 شبان مقدمين على الزواج  بغامد الزناد

تمثّل الدفعة الرابعة من دعم جمعية البر والخدمات الخيرية

سلّم محافظ محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، نايف جمعان دايس الغامدي، عصر أمس الأربعاء، الشيكات لمشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1440هـ، والتي تمثل الدفعة الرابعة من دعم جمعية البر والخدمات الخيرية بمحافظة غامد الزناد وبلغ عدد مستفيديها هذا العام للزواج ثمانية شبان.

جاء ذلك بحضور رئيس جمعية البر الخيرية الدكتور عوض موسى الغامدي ونائب الرئيس علي موسى الغامدي، حيث تم تسليم خمسة آلاف ريال لكل عريس مقدمة من جمعية البر بغامد الزناد.

وشكر المحافظ القائمين على الجمعية الخيرية بغامد الزناد على جهودهم المتميزة ومتابعتهم لأعمال الخير ومشروع مساعدة الشباب على الزواج، وكل من ساهم ويساهم في هذا المشروع الخيري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تسليم 5 آلاف ريال لـ 8 شبان مقدمين على الزواج  بغامد الزناد
سبق

سلّم محافظ محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، نايف جمعان دايس الغامدي، عصر أمس الأربعاء، الشيكات لمشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1440هـ، والتي تمثل الدفعة الرابعة من دعم جمعية البر والخدمات الخيرية بمحافظة غامد الزناد وبلغ عدد مستفيديها هذا العام للزواج ثمانية شبان.

جاء ذلك بحضور رئيس جمعية البر الخيرية الدكتور عوض موسى الغامدي ونائب الرئيس علي موسى الغامدي، حيث تم تسليم خمسة آلاف ريال لكل عريس مقدمة من جمعية البر بغامد الزناد.

وشكر المحافظ القائمين على الجمعية الخيرية بغامد الزناد على جهودهم المتميزة ومتابعتهم لأعمال الخير ومشروع مساعدة الشباب على الزواج، وكل من ساهم ويساهم في هذا المشروع الخيري.

25 يوليو 2019 - 22 ذو القعدة 1440
12:17 PM

تسليم 5 آلاف ريال لـ 8 شبان مقدمين على الزواج  بغامد الزناد

تمثّل الدفعة الرابعة من دعم جمعية البر والخدمات الخيرية

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
8
8,442

سلّم محافظ محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، نايف جمعان دايس الغامدي، عصر أمس الأربعاء، الشيكات لمشروع مساعدات الشباب على الزواج لهذا العام 1440هـ، والتي تمثل الدفعة الرابعة من دعم جمعية البر والخدمات الخيرية بمحافظة غامد الزناد وبلغ عدد مستفيديها هذا العام للزواج ثمانية شبان.

جاء ذلك بحضور رئيس جمعية البر الخيرية الدكتور عوض موسى الغامدي ونائب الرئيس علي موسى الغامدي، حيث تم تسليم خمسة آلاف ريال لكل عريس مقدمة من جمعية البر بغامد الزناد.

وشكر المحافظ القائمين على الجمعية الخيرية بغامد الزناد على جهودهم المتميزة ومتابعتهم لأعمال الخير ومشروع مساعدة الشباب على الزواج، وكل من ساهم ويساهم في هذا المشروع الخيري.

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