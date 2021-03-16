إجراءات صحية احترازية في الأردن لمنع انتشار عدوى "كورونا"

ارتفاع حصيلة المصابين بالفيروس في بوركينافاسو لـ15 شخصًا

أعلنت الحكومة الأردنية، اليوم، إجراءات حكومية صحية احترازية إضافية يبدأ تنفيذها فورًا لمنع انتشار العدوى وحماية صحة المواطنين الأردنيين والقادمين للبلاد من فيروس كورونا المستجد.

وتشمل هذه التحركات -بحسب وزير الإعلام الأردني أمجد العضايلة- فرض حجر صحي إجباري على جميع القادمين إلى الأردن؛ إذ سيتم إخضاع جميع القادمين إلى الأردن عبر المطارات والمعابر الحدودية اعتبارًا من اليوم فصاعدًا لحجر صحي إجباري لمدة 14 يومًا في مرافق فندقية مخصصة حددتها الحكومة في منطقة البحر الميت جنوبي الأردن والعاصمة عمان، يخضعون خلالها للإجراءات الصحية التي تعتمدها وزارة الصحة.

وقررت الحكومة منع استقبال القادمين عبر المطارات والمعابر الحدودية من قِبَل عائلاتهم أو أي شخص كان من اليوم فصاعدًا، ولن يُسمح بالتواجد في المطارات والمعابر الحدودية إلا للأشخاص المخولين بذلك، وسيتم تأمين القادمين بالمواصلات لنقلهم لأماكن الحجر المخصصة وسبل الاتصال مع عائلاتهم.

وأشار الوزير الأردني، إلى توجه حكومي لإقرار المزيد من الإجراءات الصحية الوقائية المرتبطة بالنقل العام وتنظيم العمل في بعض المنشآت، سيتم إعلانها لاحقًا؛ داعيًا وسائل الإعلام الوطنية المسؤولة والشريكة إلى أن تنقل الحقيقة من خلال استقاء المعلومة من مصادرها الرسمية.

من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة البوركينية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في بوركينافاسو إلى 15 حالةً مؤكدةً.

وأفادت في بيان لها الليلة الماضية، بأنه بعد إخضاع مجموعة من المشتبه بهم للتحاليل المخبرية، تأكد إصابة ثمان حالات جديدة؛ فيما أظهرت التحاليل سلبية بالنسبة لستة أشخاص آخرين.