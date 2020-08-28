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الأحد.. 200 ألف طالب وطالبة في تبوك يستهلون عامهم "عن بُعد"

في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال.. وهذه الاستعدادات

يفتتح أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بمنطقة تبوك، بعد غد الأحد، عامهم الدراسي الجديد 1442هـ "عن بُعد"، للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة، لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم.

وأشار إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين" ومكاتب التعليم "المشرفين التربويين" طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

وقال: سيكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة، فيما يقدم المشرفون والمشرفات الدعم والمساندة لجميع المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوّه مدير التعليم بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت بداية اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً، لتمكين الأُسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العُمرية المبكرة في التعليم عن بُعد.

ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلّم في المدرسة، ويكون الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة "مدرستي" للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس.

ويمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي"، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد، مع استمرار الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يُؤرشف على قنوات "اليوتيوب"، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات باختلاف ظروفهم ومراحلهم الدراسية.

وستُخصص إدارات المدارس يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة، لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال "عن بُعد" من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

وزارة التعليم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الأحد.. 200 ألف طالب وطالبة في تبوك يستهلون عامهم "عن بُعد"
سبق

يفتتح أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بمنطقة تبوك، بعد غد الأحد، عامهم الدراسي الجديد 1442هـ "عن بُعد"، للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة، لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم.

وأشار إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين" ومكاتب التعليم "المشرفين التربويين" طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

وقال: سيكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة، فيما يقدم المشرفون والمشرفات الدعم والمساندة لجميع المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوّه مدير التعليم بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت بداية اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً، لتمكين الأُسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العُمرية المبكرة في التعليم عن بُعد.

ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلّم في المدرسة، ويكون الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة "مدرستي" للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس.

ويمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي"، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد، مع استمرار الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يُؤرشف على قنوات "اليوتيوب"، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات باختلاف ظروفهم ومراحلهم الدراسية.

وستُخصص إدارات المدارس يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة، لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال "عن بُعد" من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
02:16 PM

الأحد.. 200 ألف طالب وطالبة في تبوك يستهلون عامهم "عن بُعد"

في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال.. وهذه الاستعدادات

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بدر الجبل - تبوك
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يفتتح أكثر من 200 ألف طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام ورياض الأطفال بمنطقة تبوك، بعد غد الأحد، عامهم الدراسي الجديد 1442هـ "عن بُعد"، للأسابيع السبعة الأولى من الفصل الدراسي الأول.

وأكّد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري، جاهزية خطط وبرامج الإدارة ومكاتب التعليم في المحافظات ومدارس المنطقة كافة، لأداء أدوارها المنشودة للارتقاء بمؤشرات نجاح العام الدراسي الجديد نحو نتائج مأمولة، لمواصلة الأبناء الطلاب والطالبات رحلة التعليم.

وأشار إلى حضور جميع أعضاء الهيئة الإدارية في المدارس "قادة المدارس، الوكلاء، المرشدين الطلابيين، الإداريين" ومكاتب التعليم "المشرفين التربويين" طيلة أيام العمل خلال الأسبوع.

وقال: سيكون حضور المعلمين والمعلمات عن بُعد مع طلابهم في الفصول الافتراضية، مع حضور المعلمين والمعلمات للمدرسة يوماً واحداً في الأسبوع على الأقل، بالتنسيق مع إدارة المدرسة، فيما يقدم المشرفون والمشرفات الدعم والمساندة لجميع المدارس وفق برامج زيارات إشرافية يومية.

ونوّه مدير التعليم بدعم ومتابعة أمير منطقة تبوك لجهود الإدارة، وعناية وحرص وزير التعليم بالعمل التعليمي، ورعاية الأبناء الطلاب والطالبات، في ظل اهتمام القيادة الحكيمة.

وكانت وزارة التعليم قد اعتمدت بداية اليوم الدراسي عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من الساعة التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الساعة الثالثة عصراً، لتمكين الأُسر وأولياء الأمور من متابعة ومساعدة أبنائهم في هذه المرحلة العُمرية المبكرة في التعليم عن بُعد.

ويمكن متابعة الدروس من خلال قنوات عين الفضائية والتكليفات والتقييمات مع المعلّم في المدرسة، ويكون الاعتماد في عمليات التعليم والتعلّم على منصة "مدرستي" للتعليم الإلكتروني مع أدوات التواصل الخاصة بها لجميع المدارس.

ويمكن للمدارس الأهلية والعالمية الاستفادة من منصة "مدرستي"، إضافة إلى إمكانية توفير تلك المدارس الأدوات الخاصة بها للدراسة عن بُعد، مع استمرار الاستفادة من البث لقنوات عين الفضائية على فترات متكررة خلال اليوم لتغطية جميع الظروف والمراحل الدراسية، حيث سيكون لكل صف دراسي قناة خاصة به، إضافة لما يُؤرشف على قنوات "اليوتيوب"، بما يضمن وصول المعرفة للطلاب والطالبات باختلاف ظروفهم ومراحلهم الدراسية.

وستُخصص إدارات المدارس يوماً واحداً على الأقل في الأسبوع، لحضور الطلاب والطالبات أو أولياء أمورهم الذين لا يستطيعون الدخول على المنصة، لمتابعة التكليفات والتقييمات واللقاء بالهيئة التعليمية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، وستكون الدراسة لمرحلة رياض الأطفال "عن بُعد" من خلال تطبيق الروضة الافتراضية.

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