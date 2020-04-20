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المملكة تواعد حالة ماطرة مميزة اليوم.. الزعاق: هذه خارطة الهطولات

الأرصاد كانت قد أصدرت عدة تنبيهات للأمطار خلال الساعات الماضية

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.

وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

الرئيسية/ المملكة / محليات

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المملكة تواعد حالة ماطرة مميزة اليوم.. الزعاق: هذه خارطة الهطولات
سبق

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.

وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441
11:47 AM

المملكة تواعد حالة ماطرة مميزة اليوم.. الزعاق: هذه خارطة الهطولات

الأرصاد كانت قد أصدرت عدة تنبيهات للأمطار خلال الساعات الماضية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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13,701

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.

وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.

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