وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.

كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.

المملكة تواعد حالة ماطرة مميزة اليوم.. الزعاق: هذه خارطة الهطولات صحيفة سبق الإلكترونية سبق 2020-04-20 كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة. وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة. وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي. وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.

20 إبريل 2020 - 27 شعبان 1441 11:47 AM

المملكة تواعد حالة ماطرة مميزة اليوم.. الزعاق: هذه خارطة الهطولات الأرصاد كانت قد أصدرت عدة تنبيهات للأمطار خلال الساعات الماضية





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كشف عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد بن صالح الزعاق، عن حالة مطرية مميزة اليوم عن المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": اليوم الاثنين حالة مطرية مميزة تنال رقعة واسعة من #السعودية نواحي شمال وجنوب #المدينة #العيص #السويرقية #المهد، وتمتد إلى #حائل ومرتفعات #مكة.

وأضاف: مميزة على #الوسطى #القصيم وشمال وجنوب وغرب #الرياض #الوشم #ثادق #المحمل #الدوادمي #عفيف # #المزاحمية #مرات #الخرج #الحريق #السليل #الوادي.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد قد أصدرت عدة تنبيهات خلال الساعات الماضية لحالات أمطار رعدية تشمل مناطق عدة.