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فرع الموارد البشرية بمكة يبرم مذكرة تفاهم مع تراحم جدة

تهدف إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية بين الطرفين

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مع المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة مذكرة تفاهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية ومن خلال التعاون بين الطرفين لتنظيم فعاليات ومناسبات لتوعية المجتمع والعمل على إنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية لتحفيز القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث نحو تبني ممارسات مسؤولة داخل منشآتها .

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فرع الموارد البشرية بمكة يبرم مذكرة تفاهم مع تراحم جدة
سبق

وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مع المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة مذكرة تفاهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية ومن خلال التعاون بين الطرفين لتنظيم فعاليات ومناسبات لتوعية المجتمع والعمل على إنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية لتحفيز القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث نحو تبني ممارسات مسؤولة داخل منشآتها .

19 سبتمبر 2021 - 12 صفر 1443
03:12 PM

فرع الموارد البشرية بمكة يبرم مذكرة تفاهم مع تراحم جدة

تهدف إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية بين الطرفين

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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وقع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد رشيد بن رقوش مع المستشار أحمد عبدالعزيز الحمدان رئيس اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم (تراحم) بمحافظة جدة مذكرة تفاهم.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز الشراكة ومفهوم المسؤولية الاجتماعية ومن خلال التعاون بين الطرفين لتنظيم فعاليات ومناسبات لتوعية المجتمع والعمل على إنشاء جائزة للمسؤولية الاجتماعية لتحفيز القطاعات الحكومية والأهلية والقطاع الثالث نحو تبني ممارسات مسؤولة داخل منشآتها .

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