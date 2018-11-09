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"بن لبدة" يدشن الفرع الأول لجمعية الكوثر الصحية بمحايل عسير

شهد توقيع 4 اتفاقيات ورجال الأعمال تبرعوا بأكثر من 160 ألف ريال

دشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده مكتب جمعية الكوثر الصحية الفرعي الأول بمحايل بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري وجمع من الإعلاميين.

وتفصيلاً، شهد محافظ محايل توقيع أربع اتفاقيات تعاون وشراكة بين الكوثر ومستشفى محايل الأهلي ومركز الخبراء الطبي وجمعية رفق للأيتام ومركز سفراء النجاح للتدريب.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر الدكتور عامر بن علي الشهري الذي حمد الله على أن يسر للجمعية افتتاح المكتب الفرعي الأول لها بمحافظة محايل لخدمة المستفيدين في مختلف محافظات تهامة عسير.

وأشار إلى أن الجمعية حاصلة على أربع جوائز في التميز المؤسسي وهي تستعد لاستلام جائزة الملك خالد للتميز في المنظمات غير الربحية الاثنين القادم من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي حصلت عليها مؤخراً محققة المركز الأول على مستوى المملكة.

ورفع الشهري شكره وتقديره لأمير منطقة عسير فيصل بن خالد الرئيس الفخري للجمعية ونائبه على توجيهاتهما السديدة في دعم عجلة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الخيري.

وألقى المهندس إبراهيم بن محمد عبدالله فلقي نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها كلمة رجال الأعمال تحدث فيها عن الدور الذي يلعبون في المشاركة في التنمية ودعم القطاع الثالث.

وأعلن عدد من رجال الأعمال تبرعهم للجمعية حيث تبرع الشيخ عبدالله بن محمد فلقي بمبلغ 100 ألف ريال فيما تبرع الشيخ إبراهيم بن محمد فلقي بمبلغ 50 ألف ريال وجابر الغنمي بمبلغ عشرة آلاف ريال ثم الشيخ محمد إبراهيم فلقي بعشرة آلاف ريال.

ووعد المهندس إبراهيم فلقي بتوفير مقر لفرع الجمعية بالبرج السكني الملاصق لجامع الفلقي الجديد عند افتتاحه قريباً إن شاء الله.

واطلع محافظ محايل على القافلة الصحية المتنقلة ثم قص الشريط إيذاناً بافتتاح مقر المكتب بشارع المكتبات.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"بن لبدة" يدشن الفرع الأول لجمعية الكوثر الصحية بمحايل عسير
سبق

دشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده مكتب جمعية الكوثر الصحية الفرعي الأول بمحايل بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري وجمع من الإعلاميين.

وتفصيلاً، شهد محافظ محايل توقيع أربع اتفاقيات تعاون وشراكة بين الكوثر ومستشفى محايل الأهلي ومركز الخبراء الطبي وجمعية رفق للأيتام ومركز سفراء النجاح للتدريب.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر الدكتور عامر بن علي الشهري الذي حمد الله على أن يسر للجمعية افتتاح المكتب الفرعي الأول لها بمحافظة محايل لخدمة المستفيدين في مختلف محافظات تهامة عسير.

وأشار إلى أن الجمعية حاصلة على أربع جوائز في التميز المؤسسي وهي تستعد لاستلام جائزة الملك خالد للتميز في المنظمات غير الربحية الاثنين القادم من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي حصلت عليها مؤخراً محققة المركز الأول على مستوى المملكة.

ورفع الشهري شكره وتقديره لأمير منطقة عسير فيصل بن خالد الرئيس الفخري للجمعية ونائبه على توجيهاتهما السديدة في دعم عجلة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الخيري.

وألقى المهندس إبراهيم بن محمد عبدالله فلقي نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها كلمة رجال الأعمال تحدث فيها عن الدور الذي يلعبون في المشاركة في التنمية ودعم القطاع الثالث.

وأعلن عدد من رجال الأعمال تبرعهم للجمعية حيث تبرع الشيخ عبدالله بن محمد فلقي بمبلغ 100 ألف ريال فيما تبرع الشيخ إبراهيم بن محمد فلقي بمبلغ 50 ألف ريال وجابر الغنمي بمبلغ عشرة آلاف ريال ثم الشيخ محمد إبراهيم فلقي بعشرة آلاف ريال.

ووعد المهندس إبراهيم فلقي بتوفير مقر لفرع الجمعية بالبرج السكني الملاصق لجامع الفلقي الجديد عند افتتاحه قريباً إن شاء الله.

واطلع محافظ محايل على القافلة الصحية المتنقلة ثم قص الشريط إيذاناً بافتتاح مقر المكتب بشارع المكتبات.

09 نوفمبر 2018 - 1 ربيع الأول 1440
01:00 AM

"بن لبدة" يدشن الفرع الأول لجمعية الكوثر الصحية بمحايل عسير

شهد توقيع 4 اتفاقيات ورجال الأعمال تبرعوا بأكثر من 160 ألف ريال

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محمد طيران - عسير
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دشن محافظ محايل محمد بن ناصر بن لبده مكتب جمعية الكوثر الصحية الفرعي الأول بمحايل بحضور عدد من مديري الإدارات الحكومية ورجال الأعمال والمهتمين بالعمل الخيري وجمع من الإعلاميين.

وتفصيلاً، شهد محافظ محايل توقيع أربع اتفاقيات تعاون وشراكة بين الكوثر ومستشفى محايل الأهلي ومركز الخبراء الطبي وجمعية رفق للأيتام ومركز سفراء النجاح للتدريب.

وبدأ الحفل الخطابي بآيات من الذكر الحكيم تلاها كلمة نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الكوثر الدكتور عامر بن علي الشهري الذي حمد الله على أن يسر للجمعية افتتاح المكتب الفرعي الأول لها بمحافظة محايل لخدمة المستفيدين في مختلف محافظات تهامة عسير.

وأشار إلى أن الجمعية حاصلة على أربع جوائز في التميز المؤسسي وهي تستعد لاستلام جائزة الملك خالد للتميز في المنظمات غير الربحية الاثنين القادم من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - والتي حصلت عليها مؤخراً محققة المركز الأول على مستوى المملكة.

ورفع الشهري شكره وتقديره لأمير منطقة عسير فيصل بن خالد الرئيس الفخري للجمعية ونائبه على توجيهاتهما السديدة في دعم عجلة التنمية وتحقيق رؤية المملكة 2030 في القطاع الخيري.

وألقى المهندس إبراهيم بن محمد عبدالله فلقي نائب رئيس الغرفة التجارية بأبها كلمة رجال الأعمال تحدث فيها عن الدور الذي يلعبون في المشاركة في التنمية ودعم القطاع الثالث.

وأعلن عدد من رجال الأعمال تبرعهم للجمعية حيث تبرع الشيخ عبدالله بن محمد فلقي بمبلغ 100 ألف ريال فيما تبرع الشيخ إبراهيم بن محمد فلقي بمبلغ 50 ألف ريال وجابر الغنمي بمبلغ عشرة آلاف ريال ثم الشيخ محمد إبراهيم فلقي بعشرة آلاف ريال.

ووعد المهندس إبراهيم فلقي بتوفير مقر لفرع الجمعية بالبرج السكني الملاصق لجامع الفلقي الجديد عند افتتاحه قريباً إن شاء الله.

واطلع محافظ محايل على القافلة الصحية المتنقلة ثم قص الشريط إيذاناً بافتتاح مقر المكتب بشارع المكتبات.

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