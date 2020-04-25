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إصدار النسخة المحدثة من تطبيق "مصحف المدينة النبوية"

يتميز بخاصية البحث السريع والإشارة المرجعية والقراءة الليلية

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مع بداية شهر رمضان المبارك النسخة المحدثة من التطبيق الإلكتروني "مصحف المدينة النبوية" مع إضافة العديد من الخصائص والتطويرات.

ويحتوي التطبيق المحدث على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمتع التطبيق بخاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية المحدث يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية كل السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

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إصدار النسخة المحدثة من تطبيق "مصحف المدينة النبوية"
سبق

أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مع بداية شهر رمضان المبارك النسخة المحدثة من التطبيق الإلكتروني "مصحف المدينة النبوية" مع إضافة العديد من الخصائص والتطويرات.

ويحتوي التطبيق المحدث على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمتع التطبيق بخاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية المحدث يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية كل السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

25 إبريل 2020 - 2 رمضان 1441
03:10 PM

إصدار النسخة المحدثة من تطبيق "مصحف المدينة النبوية"

يتميز بخاصية البحث السريع والإشارة المرجعية والقراءة الليلية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة مع بداية شهر رمضان المبارك النسخة المحدثة من التطبيق الإلكتروني "مصحف المدينة النبوية" مع إضافة العديد من الخصائص والتطويرات.

ويحتوي التطبيق المحدث على خاصية البحث السريع على مستوى اسم السورة، أو الكلمة، أو الرقم، وفيه خاصية الإشارة المرجعية، والقراءة الليلية، ومشاركة صفحات المصحف عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتمتع التطبيق بخاصية التذكير بقراءة سورة من السور، ومتابعة الورد اليومي، والأسبوعي، والشهري للتلاوة، وإمكان الانتقال إلى صفحات المصحف على مستوى الصفحة، أو السورة، أو الربع، أو الحزب، أو الجزء.

يُذكر أن تطبيق مصحف المدينة النبوية المحدث يتكون من نسختين عاليتي الدِّقَّة من "مصحف المدينة النبوية" برواية حفص عن عاصم بشكل طولي أو عرضي، ويحتوي التطبيق تسجيلاً صوتياً لأربع روايات قرآنية في عشرة مصاحف مرتلة وسبع ترجمات نصية إلكترونية كاملة من ترجمات معاني القرآن الكريم المتعددة التي أصدرها المجمع ويضم التفسير الميسر، إضافة إلى عدد من الكتب العلمية الصادرة عن المجمع، مع خيار تنزيلها، أو خيار التصفح لها فقط دون تنزيل.

ويحمل التطبيق العديد من الخصائص الابتكارية كذكر سبب تسمية كل السورة، وأسمائها التوفيقية والاجتهادية وعرض نصوص القرآن الكريم في نتائج البحث وفي الكتب العلمية بخط الرسم العثماني المخصص للأجهزة الذكية.

ويأتي هذا التطبيق ضمن الجهود الكبيرة التي تقدمها وزارة الشؤون الإسلامية في نشر كتاب الله الكريم على المستويين المحلي والعالمي، ومن منطلق رسالة الوزارة المنبثقة من رسالة المملكة الريادية، وتسعى من خلالها الوزارة إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في مواكبة العصر في الإعلام الرقمي.

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