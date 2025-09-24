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شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟

مركباتها توشحت بالأخضر.. ورفعت صور خادم الحرمين

احتفلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باليوم الوطني وعلقت صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مركباتها وتوشحت باللون الأخضر .

ورفرفت راية "لا إله الا الله محمدًا رسول الله" في أعالي قمة جبال مكة بعد أن حملها رجال دوريات الأمن بمكة المكرمة.

وقد انتشرت دوريات الأمن في الطرقات والشوارع الرئيسة.

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شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟
سبق

احتفلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باليوم الوطني وعلقت صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مركباتها وتوشحت باللون الأخضر .

ورفرفت راية "لا إله الا الله محمدًا رسول الله" في أعالي قمة جبال مكة بعد أن حملها رجال دوريات الأمن بمكة المكرمة.

وقد انتشرت دوريات الأمن في الطرقات والشوارع الرئيسة.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
02:30 PM

شاهد.. كيف احتفلت دوريات أمن مكة باليوم الوطني؟

مركباتها توشحت بالأخضر.. ورفعت صور خادم الحرمين

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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احتفلت دوريات الأمن بالعاصمة المقدسة باليوم الوطني وعلقت صور خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على مركباتها وتوشحت باللون الأخضر .

ورفرفت راية "لا إله الا الله محمدًا رسول الله" في أعالي قمة جبال مكة بعد أن حملها رجال دوريات الأمن بمكة المكرمة.

وقد انتشرت دوريات الأمن في الطرقات والشوارع الرئيسة.

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