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مسؤولون وخبراء يناقشون سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل

بحضور خبراء من البنك الدولي وعدة مراصد عمل دولية

ناقش خبراء دوليون ومحليون في ورشة عمل عُقدت بالرياض أمس، سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، رئيسة جامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي والرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني.

وشارك في الورشة خبراء من البنك الدولي ومراصد عمل دولية ومسؤولون من عديد من الجهات الحكومية ومستشارون.

وتمت مناقشة التموضع الاستراتيجي للمرصد الوطني للعمل والتوافق على توجهه المستقبلي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الموجودة لتعزيز دور المرصد في منظومة بيانات سوق العمل، وعوامل النجاح الرئيسة لتفعيل دور المرصد ومراجعة وتفصيل احتياجات وأولويات المستفيدين الرئيسيين.

المرصد الوطني للعمل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مسؤولون وخبراء يناقشون سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل
سبق

ناقش خبراء دوليون ومحليون في ورشة عمل عُقدت بالرياض أمس، سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، رئيسة جامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي والرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني.

وشارك في الورشة خبراء من البنك الدولي ومراصد عمل دولية ومسؤولون من عديد من الجهات الحكومية ومستشارون.

وتمت مناقشة التموضع الاستراتيجي للمرصد الوطني للعمل والتوافق على توجهه المستقبلي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الموجودة لتعزيز دور المرصد في منظومة بيانات سوق العمل، وعوامل النجاح الرئيسة لتفعيل دور المرصد ومراجعة وتفصيل احتياجات وأولويات المستفيدين الرئيسيين.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
03:14 PM

مسؤولون وخبراء يناقشون سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل

بحضور خبراء من البنك الدولي وعدة مراصد عمل دولية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ناقش خبراء دوليون ومحليون في ورشة عمل عُقدت بالرياض أمس، سبل تفعيل دور المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، بحضور نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبد الله أبو ثنين، رئيسة جامعة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمة المدنية المهندس ماهر القاسم، مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" تركي الجعويني، والمدير التنفيذي للمرصد الوطني للعمل الدكتور أسامة الجميلي والرئيس التنفيذي لشركة تكامل الدكتور أحمد يماني.

وشارك في الورشة خبراء من البنك الدولي ومراصد عمل دولية ومسؤولون من عديد من الجهات الحكومية ومستشارون.

وتمت مناقشة التموضع الاستراتيجي للمرصد الوطني للعمل والتوافق على توجهه المستقبلي، بالإضافة إلى مناقشة الفرص الموجودة لتعزيز دور المرصد في منظومة بيانات سوق العمل، وعوامل النجاح الرئيسة لتفعيل دور المرصد ومراجعة وتفصيل احتياجات وأولويات المستفيدين الرئيسيين.

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