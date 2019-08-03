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شرطة عسير: ضَبْط شخصَيْن بحوزتهما أقراص "كبتاجون"

نشأ بينهما خلاف وإطلاق نار أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه بالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بتوفيق من الله- من ضبط المتورطَيْن في ذلك، واتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون) بحوزتهما؛ وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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شرطة عسير: ضَبْط شخصَيْن بحوزتهما أقراص "كبتاجون"
سبق

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه بالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بتوفيق من الله- من ضبط المتورطَيْن في ذلك، واتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون) بحوزتهما؛ وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
10:42 PM

شرطة عسير: ضَبْط شخصَيْن بحوزتهما أقراص "كبتاجون"

نشأ بينهما خلاف وإطلاق نار أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - أبها
20
20,877

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير بأنه بالإشارة لما تم تداوله عن مشاجرة وإطلاق نار بين شخصين، فقد تمكنت الجهات الأمنية -بتوفيق من الله- من ضبط المتورطَيْن في ذلك، واتضح أن الخلاف نشأ بينهما أثناء بيع أحدهما مواد مخدرة للآخر، فيما تم ضبط أقراص أمفيتامين (كبتاجون) بحوزتهما؛ وجرى إيقافهما، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما.

وأكدت شرطة منطقة عسير حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تطبيق الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها. والله الهادي إلى سواء السبيل.

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