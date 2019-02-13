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وفاة شقيق اللاعب سعود الحماد

الصلاة عليه ستؤدى بعد العصر

توفي ابراهيم عبدالله الحماد شقيق لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق سعود الحماد، صباح اليوم.

وسيُصلَّى على الفقيد عصر اليوم الخميس في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحاير والدفن بمقبرة المنصورية.

وتقدم "سبق" صادق العزاء لإخوانه محمد وسعد وسعود وناصر وشقيقاته وأبنائه ولأسرة آل حماد وآل خثران بالرياض والحريق، وسيكون العزاء بمنزل أخيه "ناصر" وللنساء بمنزله.

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وفاة شقيق اللاعب سعود الحماد
سبق

توفي ابراهيم عبدالله الحماد شقيق لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق سعود الحماد، صباح اليوم.

وسيُصلَّى على الفقيد عصر اليوم الخميس في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحاير والدفن بمقبرة المنصورية.

وتقدم "سبق" صادق العزاء لإخوانه محمد وسعد وسعود وناصر وشقيقاته وأبنائه ولأسرة آل حماد وآل خثران بالرياض والحريق، وسيكون العزاء بمنزل أخيه "ناصر" وللنساء بمنزله.

13 فبراير 2020 - 19 جمادى الآخر 1441
01:52 PM

وفاة شقيق اللاعب سعود الحماد

الصلاة عليه ستؤدى بعد العصر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توفي ابراهيم عبدالله الحماد شقيق لاعب نادي الهلال والمنتخب السعودي السابق سعود الحماد، صباح اليوم.

وسيُصلَّى على الفقيد عصر اليوم الخميس في جامع الأمير فهد بن محمد بطريق الحاير والدفن بمقبرة المنصورية.

وتقدم "سبق" صادق العزاء لإخوانه محمد وسعد وسعود وناصر وشقيقاته وأبنائه ولأسرة آل حماد وآل خثران بالرياض والحريق، وسيكون العزاء بمنزل أخيه "ناصر" وللنساء بمنزله.

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