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"موارد الرياض" تضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات

فرق التفتيش التابعة للفرع نفذت ما يزيد عن  1400 زيارة ميدانية

تمكّنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات، وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام.

وضبط المفتشون بعض العمالة المنزلية "سائق خاص وعامل تربية مواشي" يعملان في أحد المصانع بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

جاء ذلك خلال الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون، الأسبوع الحالي، على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة منها "قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية".

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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"موارد الرياض" تضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات
سبق

تمكّنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات، وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام.

وضبط المفتشون بعض العمالة المنزلية "سائق خاص وعامل تربية مواشي" يعملان في أحد المصانع بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

جاء ذلك خلال الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون، الأسبوع الحالي، على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة منها "قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية".

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

23 يناير 2021 - 10 جمادى الآخر 1442
05:11 PM

"موارد الرياض" تضبط عمالة بمعرفات سعودية بأحد تطبيقات تأجير المركبات

فرق التفتيش التابعة للفرع نفذت ما يزيد عن  1400 زيارة ميدانية

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أحمد البراهيم - الرياض
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تمكّنت فرق التفتيش التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض، من ضبط عمالة وافدة تعمل بمعرفات سعودية لدى أحد التطبيقات المشهورة لتأجير المركبات، وتم التعامل معها بإيقاف المعرفات من هيئة النقل العام.

وضبط المفتشون بعض العمالة المنزلية "سائق خاص وعامل تربية مواشي" يعملان في أحد المصانع بالإضافة إلى ضبط عمالة أخرى تعمل على غير الكفالة.

جاء ذلك خلال الحملات المشتركة التي نفذها المفتشون، الأسبوع الحالي، على مواقع متفرقة من العاصمة الرياض وأسفرت عن إجراء ما يزيد عن 1400 زيارة ميدانية وضبط 125 مخالفة وإنذارًا في جميع الأنشطة المستهدفة منها "قطاع تأجير السيارات ونقل البضائع وتوجيه مركبات الأجرة والشاحنات الأجنبية والمجمعات التجارية".

وحثّ فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض المواطنين والمواطنات على التعاون مع الوزارة والإبلاغ عن أي مخالفة يرصدونها عبر تطبيق "معاً للرصد" المتاح عبر الهواتف الذكية، أو بالاتصال على الهاتف الموحد 19911.

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