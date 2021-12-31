الجهات الأمنية تضبط مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل وجازان والجوف 12 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة.

واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تنصّ عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي على غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الأمن العام المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.