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الجهات الأمنية تضبط مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل وجازان والجوف 12 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة.

واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تنصّ عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي على غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الأمن العام المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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الجهات الأمنية تضبط مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة
سبق

ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل وجازان والجوف 12 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة.

واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تنصّ عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي على غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الأمن العام المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

31 ديسمبر 2021 - 27 جمادى الأول 1443
04:07 PM
اخر تعديل
01 يناير 2022 - 28 جمادى الأول 1443
01:23 AM

الجهات الأمنية تضبط مخالفين لنظام البيئة في عدد من مناطق المملكة

بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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ضبطت الجهات الأمنية بالأمن العام في مناطق القصيم والحدود الشمالية ومكة المكرمة وحائل وجازان والجوف 12 مخالفًا لنظام البيئة، بحوزتهم كمية من الحطب المحلي المعروض للبيع على متن 12 مركبة.

واتخذت الإجراءات النظامية بحقهم، وسلّمت الكميات المضبوطة للجهات المختصة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تنصّ عقوبة نقل أو بيع أو تخزين الحطب المحلي على غرامة تصل إلى 16 ألف ريال لكل متر مكعب.

وحثّ الأمن العام المواطنين والمقيمين على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم "911" بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و"999" و"996" في بقية مناطق المملكة.

جاء ذلك في إطار تنفيذ الحملة الأمنية في متابعة نشاطات تسويق أو بيع أو نقل الحطب المحلي داخل المدن والمحافظات وعلى الطرق التي تربط المناطق، وما ينشر في هذا المجال عبر مختلف المنصات الإلكترونية.

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