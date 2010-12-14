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أمير قطر يتوجه إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية 42

بمشاركة وفد رسمي.. والفعاليات ستعقد في الرياض اليوم

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة 42 للمجلس بمدينة الرياض اليوم.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر قد توجّه إلى المملكة بمرافقة وفد رسمي.

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أمير قطر يتوجه إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية 42
سبق

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة 42 للمجلس بمدينة الرياض اليوم.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر قد توجّه إلى المملكة بمرافقة وفد رسمي.

14 ديسمبر 2021 - 10 جمادى الأول 1443
05:34 PM

أمير قطر يتوجه إلى المملكة للمشاركة في القمة الخليجية 42

بمشاركة وفد رسمي.. والفعاليات ستعقد في الرياض اليوم

A A A
مهنا التميمي - الرياض
1
1,427

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم، متوجهًا إلى المملكة ليترأس وفد دولة قطر في اجتماع الدورة 42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ومن المقرر أن تنعقد الدورة 42 للمجلس بمدينة الرياض اليوم.

جدير بالذكر أن أمير دولة قطر قد توجّه إلى المملكة بمرافقة وفد رسمي.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,524
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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