النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لمواطن قادم من إيران.. 60 يومًا على تسجيل أول إصابة بكورونا بالسعودية

اتخذت المملكة جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض وانتشاره

مضى 60 يومًا على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر منفذ مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 2 مارس الماضي.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة وقتها من خلال بيان نشرته ظهور نتائج مخبرية، تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مسار سفره.

وتوالت بعدها الإصابات عالميًّا حتى سجلت أرقامًا قياسية، وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما أُنهيت حياة ما يقارب من 244 ألف شخص حول العالم.

وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة، منها 184 حالة وفاة. واتخذت السعودية جملة من الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة لمنع تفشي المرض وانتشاره على نطاق واسع، من أهمها تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، وتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات السعودية.

وبجانب ذلك قامت حكومة السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين، وتعليق النشاط الرياضي، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، إضافة لتعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.

وكذلك تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا.

إيران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
لمواطن قادم من إيران.. 60 يومًا على تسجيل أول إصابة بكورونا بالسعودية
سبق

مضى 60 يومًا على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر منفذ مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 2 مارس الماضي.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة وقتها من خلال بيان نشرته ظهور نتائج مخبرية، تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مسار سفره.

وتوالت بعدها الإصابات عالميًّا حتى سجلت أرقامًا قياسية، وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما أُنهيت حياة ما يقارب من 244 ألف شخص حول العالم.

وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة، منها 184 حالة وفاة. واتخذت السعودية جملة من الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة لمنع تفشي المرض وانتشاره على نطاق واسع، من أهمها تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، وتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات السعودية.

وبجانب ذلك قامت حكومة السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين، وتعليق النشاط الرياضي، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، إضافة لتعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.

وكذلك تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا.

04 مايو 2020 - 11 رمضان 1441
01:25 AM

لمواطن قادم من إيران.. 60 يومًا على تسجيل أول إصابة بكورونا بالسعودية

اتخذت المملكة جملة من الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي المرض وانتشاره

A A A
قاسم الخبراني - الرياض
38
24,012

مضى 60 يومًا على تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في السعودية، وكانت لمواطن قادم من إيران عبر منفذ مملكة البحرين، وذلك بتاريخ 2 مارس الماضي.

وفي التفاصيل، أعلنت وزارة الصحة وقتها من خلال بيان نشرته ظهور نتائج مخبرية، تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد Covid-19 لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، لم يفصح عند المنفذ السعودي عن مسار سفره.

وتوالت بعدها الإصابات عالميًّا حتى سجلت أرقامًا قياسية، وصلت إلى أكثر من ثلاثة ملايين وأربعمائة ألف حالة، فيما أُنهيت حياة ما يقارب من 244 ألف شخص حول العالم.

وسجلت السعودية حتى الآن أكثر من 27 ألف حالة، منها 184 حالة وفاة. واتخذت السعودية جملة من الإجراءات الاحترازية منذ تسجيل أول حالة لمنع تفشي المرض وانتشاره على نطاق واسع، من أهمها تعليق الدخول لأغراض العمرة واستخدام الهوية الوطنية للتنقل من وإلى السعودية، وتعليق الدراسة في جميع مدارس وجامعات السعودية.

وبجانب ذلك قامت حكومة السعودية بتعليق سفر المواطنين والمقيمين، وتعليق النشاط الرياضي، وإغلاق الصالات والمراكز الرياضية الخاصة والمجمعات التجارية وجميع الأنشطة داخلها باستثناء السوبر ماركت والصيدليات، إضافة لتعليق الحضور لمقار العمل في الجهات الحكومية كافة، وعقد جمعيات الشركات المدرجة عبر وسائل التقنية عن بُعد، وتعليق عقدها حضوريًّا بشكل مؤقت.

وكذلك تم إيقاف صلاة الجمعة والجماعة لجميع الفروض في المساجد، والاكتفاء برفع الأذان، وتعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يومًا.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,623
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,974
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,934

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة
المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

المصلحة شوّهت سمعة التعاون الإنساني...

سارة الجهني
مَنْ ضحك على القصبي؟!

مَنْ ضحك على القصبي؟!

أحمد عجب
ماذا لو..؟

ماذا لو..؟

علاء الدين براده
التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

التداعيات الاقتصادية والاجتماعية وصعوبات التنبؤ بالمستقبل

ماجد الجوهري
إعادة المفصولين للعمل

إعادة المفصولين للعمل

أحمد عجب
اختبار الأزمة

اختبار الأزمة

سعيد آل جندب
شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

شهر رمضان فرصة للتحول نحو الأفضل

حسن آل عمير
البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

البخل مع سبق الإصرار والتمادي..!!

محمد الصيـعري
الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

الملك يوشِّح جنود "الصحة" تاج العز

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة