كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء
خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.
كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-04-29
سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.
29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:00 PM
كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء
سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.
وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.