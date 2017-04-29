النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

الرئيسية/ محطات

اعلان
كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء
سبق

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

29 إبريل 2021 - 17 رمضان 1442
05:00 PM

كورونا في العراق.. 6926 إصابة جديدة و41 وفاة و7360 حالة شفاء

خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
121

سجّل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 6926 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مما رفع إجمالي عدد الاصابات إلى 1058794 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 41 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 15433، فيما تم تسجيل 7360 حالة شفاء جديدة، مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 934935 حالة، مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات بلغ حتى اليوم 108426 مصاباً، منهم 551 يرقدون في ردهات العناية المركزة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,458
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,285
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,819
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,726

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة