النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية.. الدولار الواحد بـ 32,400 ليرة

سعر الصرف في البنك المركزي 1,510

تهاوى سعر الليرة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

وتراوح سعر صرف الليرة ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد في الوقت، الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند حدود 1,510 ليرات لكل دولار.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية.. الدولار الواحد بـ 32,400 ليرة
سبق

تهاوى سعر الليرة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

وتراوح سعر صرف الليرة ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد في الوقت، الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند حدود 1,510 ليرات لكل دولار.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
02:55 PM

انهيار غير مسبوق للعملة اللبنانية.. الدولار الواحد بـ 32,400 ليرة

سعر الصرف في البنك المركزي 1,510

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
4
1,004

تهاوى سعر الليرة اللبنانية، اليوم (الثلاثاء)، إلى أدنى مستوياته على الإطلاق منذ بداية الأزمة الاقتصادية عام 2019.

وتراوح سعر صرف الليرة ما بين 32300 و32400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ويأتي تراجع الليرة إلى مستوى قياسي جديد في الوقت، الذي لا يزال فيه سعر صرف الدولار في مصرف لبنان المركزي عند حدود 1,510 ليرات لكل دولار.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة