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العمري يودع "الاتفاق" .. وأبها يشتري مدة العقد المتبقية

قال اللاعب صالح العمري، إنه ودع ، فريقه الاتفاق، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري السعودي.

جاء ذلك من خلال تغريدة للعمري في حسابه الشخصي بـ "تويتر ".

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وجهة العمري الجديدة ستكون محطة أبها والذي أنهى إجراءات ضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من العقد.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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العمري يودع "الاتفاق" .. وأبها يشتري مدة العقد المتبقية
سبق

قال اللاعب صالح العمري، إنه ودع ، فريقه الاتفاق، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري السعودي.

جاء ذلك من خلال تغريدة للعمري في حسابه الشخصي بـ "تويتر ".

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وجهة العمري الجديدة ستكون محطة أبها والذي أنهى إجراءات ضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من العقد.

27 سبتمبر 2020 - 10 صفر 1442
08:43 PM

العمري يودع "الاتفاق" .. وأبها يشتري مدة العقد المتبقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال اللاعب صالح العمري، إنه ودع ، فريقه الاتفاق، من أجل خوض تجربة جديدة مع أحد أندية الدوري السعودي.

جاء ذلك من خلال تغريدة للعمري في حسابه الشخصي بـ "تويتر ".

وأشارت مصادر صحفية إلى أن وجهة العمري الجديدة ستكون محطة أبها والذي أنهى إجراءات ضم اللاعب وشراء المدة المتبقية من العقد.

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