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الكويت.. وفاة مصري متأثراً بحروقه بعد أيام من مصرع زوجته وطفليْه في حادث مروع

توفي أمس، المصري أسامة طه، في الكويت، بعد ثمانية أيام من مشاهدة زوجته وطفليْه وهم يحترقون في حادث حافلة على الطريق الخامس بالكويت.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية: احترق قبل وفاته مرتين!.. فالنار التي اشتعلت في باص كان يُقِل المصري أسامة طه وأسرته قبل ثمانية أيام على طريق الخامس، حرقت قلبه وجسده، بعدما أتت على زوجته وطفليهما وتركتهم جثثاً متفحمة؛ بينما أُسعِف هو إلى مستشفى البابطين للحروق في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه أمس متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وكانت "الراي" قد نشرت تفاصيل الحادث الذي وقع في 26 يونيو الماضي، وقالت الصحيفة: كان أسامة طه يتجول مع زوجته وطفليه الذين أحضرهم بكروت زيارة ليقضوا العطلة الصيفية معه، على طريق الدائري الخامس، وتصادم مع سيارة يقودها مواطن كويتي يُشتبه في أنه كان في حالة غير طبيعية؛ واشتعلت جراء ذلك ألسنة اللهب فيه، وحاول الخروج منه لعله يتمكن من إنقاذ زوجته وفلذتيْ كبده؛ إلا أن محاولته باءت بالفشل ولم يستطع فتح الأبواب وظل يصرخ "مراتي وأولادي"، ثم نقل إلى مستشفى البابطين للحروق لتلقي العلاج جراء الإصابات والحروق التي لحقت به.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن رئتي المصاب تضررتا من الدخان المنبعث من الحريق، وأجريت له عمليات جراحية، وبعد ثمانية أيام قضاها في المستشفى فارق الحياة أمس، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، لترحيلها إلى مصر، بناء على رغبة ذويه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات".

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الكويت.. وفاة مصري متأثراً بحروقه بعد أيام من مصرع زوجته وطفليْه في حادث مروع
سبق

توفي أمس، المصري أسامة طه، في الكويت، بعد ثمانية أيام من مشاهدة زوجته وطفليْه وهم يحترقون في حادث حافلة على الطريق الخامس بالكويت.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية: احترق قبل وفاته مرتين!.. فالنار التي اشتعلت في باص كان يُقِل المصري أسامة طه وأسرته قبل ثمانية أيام على طريق الخامس، حرقت قلبه وجسده، بعدما أتت على زوجته وطفليهما وتركتهم جثثاً متفحمة؛ بينما أُسعِف هو إلى مستشفى البابطين للحروق في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه أمس متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وكانت "الراي" قد نشرت تفاصيل الحادث الذي وقع في 26 يونيو الماضي، وقالت الصحيفة: كان أسامة طه يتجول مع زوجته وطفليه الذين أحضرهم بكروت زيارة ليقضوا العطلة الصيفية معه، على طريق الدائري الخامس، وتصادم مع سيارة يقودها مواطن كويتي يُشتبه في أنه كان في حالة غير طبيعية؛ واشتعلت جراء ذلك ألسنة اللهب فيه، وحاول الخروج منه لعله يتمكن من إنقاذ زوجته وفلذتيْ كبده؛ إلا أن محاولته باءت بالفشل ولم يستطع فتح الأبواب وظل يصرخ "مراتي وأولادي"، ثم نقل إلى مستشفى البابطين للحروق لتلقي العلاج جراء الإصابات والحروق التي لحقت به.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن رئتي المصاب تضررتا من الدخان المنبعث من الحريق، وأجريت له عمليات جراحية، وبعد ثمانية أيام قضاها في المستشفى فارق الحياة أمس، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، لترحيلها إلى مصر، بناء على رغبة ذويه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات".

05 يوليو 2018 - 21 شوّال 1439
01:13 PM

الكويت.. وفاة مصري متأثراً بحروقه بعد أيام من مصرع زوجته وطفليْه في حادث مروع

A A A
أيمن حسن - الرياض
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2,541

توفي أمس، المصري أسامة طه، في الكويت، بعد ثمانية أيام من مشاهدة زوجته وطفليْه وهم يحترقون في حادث حافلة على الطريق الخامس بالكويت.

وقالت صحيفة "الراي" الكويتية: احترق قبل وفاته مرتين!.. فالنار التي اشتعلت في باص كان يُقِل المصري أسامة طه وأسرته قبل ثمانية أيام على طريق الخامس، حرقت قلبه وجسده، بعدما أتت على زوجته وطفليهما وتركتهم جثثاً متفحمة؛ بينما أُسعِف هو إلى مستشفى البابطين للحروق في حالة حرجة، ولفظ أنفاسه أمس متأثراً بالإصابات التي لحقت به.

وكانت "الراي" قد نشرت تفاصيل الحادث الذي وقع في 26 يونيو الماضي، وقالت الصحيفة: كان أسامة طه يتجول مع زوجته وطفليه الذين أحضرهم بكروت زيارة ليقضوا العطلة الصيفية معه، على طريق الدائري الخامس، وتصادم مع سيارة يقودها مواطن كويتي يُشتبه في أنه كان في حالة غير طبيعية؛ واشتعلت جراء ذلك ألسنة اللهب فيه، وحاول الخروج منه لعله يتمكن من إنقاذ زوجته وفلذتيْ كبده؛ إلا أن محاولته باءت بالفشل ولم يستطع فتح الأبواب وظل يصرخ "مراتي وأولادي"، ثم نقل إلى مستشفى البابطين للحروق لتلقي العلاج جراء الإصابات والحروق التي لحقت به.

ونقلت الصحيفة عن مصادر، أن رئتي المصاب تضررتا من الدخان المنبعث من الحريق، وأجريت له عمليات جراحية، وبعد ثمانية أيام قضاها في المستشفى فارق الحياة أمس، وتم إخطار الأدلة الجنائية، وأحيلت الجثة إلى الطب الشرعي، لترحيلها إلى مصر، بناء على رغبة ذويه، بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة في مثل هذه الحالات".

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