النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العدل" تعزّز حقوق المرأة بـ 20 قراراً شملت جميع نواحي التعاملات القضائية

خلال العام الأخير .. بينها تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح وأخذ موافقتها لفظياً

عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير شملت جميع نواحي التعاملات القضائية.

في هذا الاطار وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.

بدوره، أكّد الباحث الحقوقي والقانوني المستشار الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، وتحقيقاً للمبادئ الإسلامية التي تحمي حقوق المسلمين، فقد عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وجاءت هذه القرارات علاجاً وقائياً لكثير من قضايا المرأة ومشكلاتها، وحرصت الوزارة على كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التخلص من التعقيدات والإجراءات التي كانت تحدُّ من حقوقها.

وأضاف الدكتور ابن ربيق؛ أن قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً، وفق توجيه وزير العدل سيعطي المرأة مزيداً من حقها الشرعي بالموافقة.

وتابع، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".

وأكّد الدكتور ابن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، فقد حدث كثير من القضايا الزوجية بسبب منع المرأة من حقها بالموافقة من الزواج، نتج عنها كثير من حالات المفارقة وهدم بيت الزوجية.

وقال جاء الإسلام وأشرق نوره في جميع أصقاع المعمورة، فأعلن مكانة المرأة، ورفع قدرها، وأعظم من شأنها، فأخذت كامل حقوقها، فالمرأة إنسانة مكرمة، وأوصى الإسلام بها وصية كبيرة، ورغب في ذلك، وجعل جزاء ذلك دخول الجنة، والبُعد عن النار، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعه.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العدل" تعزّز حقوق المرأة بـ 20 قراراً شملت جميع نواحي التعاملات القضائية
سبق

عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير شملت جميع نواحي التعاملات القضائية.

في هذا الاطار وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.

بدوره، أكّد الباحث الحقوقي والقانوني المستشار الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، وتحقيقاً للمبادئ الإسلامية التي تحمي حقوق المسلمين، فقد عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وجاءت هذه القرارات علاجاً وقائياً لكثير من قضايا المرأة ومشكلاتها، وحرصت الوزارة على كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التخلص من التعقيدات والإجراءات التي كانت تحدُّ من حقوقها.

وأضاف الدكتور ابن ربيق؛ أن قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً، وفق توجيه وزير العدل سيعطي المرأة مزيداً من حقها الشرعي بالموافقة.

وتابع، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".

وأكّد الدكتور ابن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، فقد حدث كثير من القضايا الزوجية بسبب منع المرأة من حقها بالموافقة من الزواج، نتج عنها كثير من حالات المفارقة وهدم بيت الزوجية.

وقال جاء الإسلام وأشرق نوره في جميع أصقاع المعمورة، فأعلن مكانة المرأة، ورفع قدرها، وأعظم من شأنها، فأخذت كامل حقوقها، فالمرأة إنسانة مكرمة، وأوصى الإسلام بها وصية كبيرة، ورغب في ذلك، وجعل جزاء ذلك دخول الجنة، والبُعد عن النار، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعه.

30 إبريل 2018 - 14 شعبان 1439
10:09 AM

"العدل" تعزّز حقوق المرأة بـ 20 قراراً شملت جميع نواحي التعاملات القضائية

خلال العام الأخير .. بينها تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح وأخذ موافقتها لفظياً

A A A
حمد الفراج - الرياض
10
7,607

عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير شملت جميع نواحي التعاملات القضائية.

في هذا الاطار وجّه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ مأذوني الأنكحة، بتسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح بأخذ موافقة المرأة، وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً.

بدوره، أكّد الباحث الحقوقي والقانوني المستشار الدكتور عبدالله بن متعب بن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، وتحقيقاً للمبادئ الإسلامية التي تحمي حقوق المسلمين، فقد عزّزت وزارة العدل من حقوق المرأة، عبر 20 قراراً عدلياً خلال العام الأخير، شملت جميع نواحي التعاملات القضائية، وجاءت هذه القرارات علاجاً وقائياً لكثير من قضايا المرأة ومشكلاتها، وحرصت الوزارة على كل ما من شأنه مساعدة المرأة على التخلص من التعقيدات والإجراءات التي كانت تحدُّ من حقوقها.

وأضاف الدكتور ابن ربيق؛ أن قرار تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح، وأن يقوم المأذون قبل ضبطه عقد النكاح، بأخذ موافقة المرأة وفق الوجه الشرعي وسماع ذلك بنفسه لفظياً، وفق توجيه وزير العدل سيعطي المرأة مزيداً من حقها الشرعي بالموافقة.

وتابع، جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها" وخرجه أبو داود والنسائي بإسناد جيد بلفظ: "ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها".

وأكّد الدكتور ابن ربيق؛ أن هذا القرار العدلي جاء موافقاً للشرع لمنع سلب حق المرأة في الموافقة على الزوج الذي تقدم لها، فقد حدث كثير من القضايا الزوجية بسبب منع المرأة من حقها بالموافقة من الزواج، نتج عنها كثير من حالات المفارقة وهدم بيت الزوجية.

وقال جاء الإسلام وأشرق نوره في جميع أصقاع المعمورة، فأعلن مكانة المرأة، ورفع قدرها، وأعظم من شأنها، فأخذت كامل حقوقها، فالمرأة إنسانة مكرمة، وأوصى الإسلام بها وصية كبيرة، ورغب في ذلك، وجعل جزاء ذلك دخول الجنة، والبُعد عن النار، قال - صلى الله عليه وسلم -: "من عال جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين" وضمّ أصابعه.

شارك برأيك
71
466

اللجنة العليا لحصر جرائم الفساد سيكون لها مردود إيجابي سريع بكل القطاعات:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
12,222
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
34,954
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
40,121
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
47,231

كاريكاتير

#السعودية_أولاً

المقالات

الكهرباء في جازان..!!

الكهرباء في جازان..!!

أحمد الحربي
خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

خريجات كليات المجتمع يا وزارة التعليم..!!

ماجد الحربي
نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

نجاحات متوالية للدبلوماسية السعودية

جمعان الكرت
الصبر على السعوديين..!!

الصبر على السعوديين..!!

محمد الصيـعري
ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

ليه عندهم سوني وأنا لا؟!

مها عبدالله الحقباني
نحو تحوُّل ثقافي أشمل

نحو تحوُّل ثقافي أشمل

هلال الهلالي
انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

انخفاض الجريمة.. شكرًا رجال الأمن

عبدالرحمن المرشد
قناة (غصب) الجديدة..!

قناة (غصب) الجديدة..!

أحمد الحربي
ماذا تريد.. يا تركي؟!!

ماذا تريد.. يا تركي؟!!

وحيد بغدادي
مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

مرضى الزهايمر من كوكب المريخ

حواء القرني
تقصير زمن التعليم العام

تقصير زمن التعليم العام

خالد الحقباني
حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

حلول الإسكان بين الوطن والرؤية..!

صالح المسلّم

إنفوجرافيك

ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة
ولي العهد وماتيس في "البنتاغون".. تعزيز للقدرات الدفاعية وتعميق للشراكة

بروفايل

صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟
صورة "المعلم" في السعودية.. مربي الأجيال هل انتُزعت هيبته أم فقدها؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة