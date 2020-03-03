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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

المدينة المنورة رياح مثيرة للأتربة حالة الطقس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
سبق

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
08:32 AM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة

تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
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أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر).

وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

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