"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر).
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-03-03
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر).
وبيّنت أن الحالة تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.
03 مارس 2020 - 8 رجب 1441
08:32 AM
"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية وتستمر حتى الثامنة مساءً
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهًا بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة، يتضمن رياحًا نشطة، وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية في المدينة المنورة ومحافظات (الحناكية، والعلا، والمهد، وبدر).