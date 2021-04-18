وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا. ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.

عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً عذائية رمضانية في موريتانيا وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-04-18 وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442 04:49 PM

عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً عذائية رمضانية في موريتانيا على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء.. استفاد منها 234 فردًا





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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا.

ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.