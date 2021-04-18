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عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً عذائية رمضانية في موريتانيا

على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء.. استفاد منها 234 فردًا

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.

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عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً عذائية رمضانية في موريتانيا
سبق

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.

18 إبريل 2021 - 6 رمضان 1442
04:49 PM

عطاءات السعودية.. مركز الملك سلمان يوزع سلالاً عذائية رمضانية في موريتانيا

على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء.. استفاد منها 234 فردًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس ثلاثة أطنان من السلال الغدائية على الأسر الأكثر احتياجًا في مقاطعة الميناء بالجمهورية الموريتانية الإسلامية، استفاد منها 234 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار مشروع تأمين وتوزيع سلال غذائية رمضانية في جمهورية موريتانيا.

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