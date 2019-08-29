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أمن طرق رضوان يطيح بـ3 أشخاص بحوزتهم حشيش مخدر و30 حبة "زينيكس"

تم تسليمهم والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات" بحكم الاختصاص

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمركز رضوان التابع لمحافظة المويه من الإطاحة بثلاثة أشخاص، سعوديَّين وآخر يمني الجنسية، عُثر بحوزتهم على أربع أصابع من الحشيش المخدر و30 حبة من نوع زينيكس مخبأة في مركبتهم.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني برضوان اشتبهوا في مركبة، يقودها مواطن، وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش، تم العثور بداخلها على أربع أصابع من الحشيش المخدر، و30 حبة من نوع زينيكس المخدر.

وجرى ضبط وتسليم سعوديَّيْن وثالث يمني الجنسية والمضبوطات التي بحوزتهم إلى "مكافحة المخدرات" بحكم الاختصاص.

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أمن طرق رضوان يطيح بـ3 أشخاص بحوزتهم حشيش مخدر و30 حبة "زينيكس"
سبق

تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمركز رضوان التابع لمحافظة المويه من الإطاحة بثلاثة أشخاص، سعوديَّين وآخر يمني الجنسية، عُثر بحوزتهم على أربع أصابع من الحشيش المخدر و30 حبة من نوع زينيكس مخبأة في مركبتهم.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني برضوان اشتبهوا في مركبة، يقودها مواطن، وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش، تم العثور بداخلها على أربع أصابع من الحشيش المخدر، و30 حبة من نوع زينيكس المخدر.

وجرى ضبط وتسليم سعوديَّيْن وثالث يمني الجنسية والمضبوطات التي بحوزتهم إلى "مكافحة المخدرات" بحكم الاختصاص.

29 أغسطس 2019 - 28 ذو الحجة 1440
12:39 AM

أمن طرق رضوان يطيح بـ3 أشخاص بحوزتهم حشيش مخدر و30 حبة "زينيكس"

تم تسليمهم والمضبوطات إلى "مكافحة المخدرات" بحكم الاختصاص

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هادي العصيمي - الطائف
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تمكَّن رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني بمركز رضوان التابع لمحافظة المويه من الإطاحة بثلاثة أشخاص، سعوديَّين وآخر يمني الجنسية، عُثر بحوزتهم على أربع أصابع من الحشيش المخدر و30 حبة من نوع زينيكس مخبأة في مركبتهم.

وتفصيلاً، أوضحت المعلومات التي حصلت عليها "سبق" أن رجال الأمن في مركز الضبط الأمني برضوان اشتبهوا في مركبة، يقودها مواطن، وبعد توقيف المركبة، وإخضاعها للتفتيش، تم العثور بداخلها على أربع أصابع من الحشيش المخدر، و30 حبة من نوع زينيكس المخدر.

وجرى ضبط وتسليم سعوديَّيْن وثالث يمني الجنسية والمضبوطات التي بحوزتهم إلى "مكافحة المخدرات" بحكم الاختصاص.

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