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"غريفيث": تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد حول الحديدة

أرجع السبب إلى صعوبات على الأرض

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى؛ بسبب "صعوبات على الأرض"، على حد قوله في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها اليوم (الاثنين).

ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر "غريفيث" في حديثه لصحيفة "الشرق الوسط"، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.

واعتبر المبعوث الأممي أن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى، وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".

وأشار إلى أن "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء أن هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ونحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".

ووصل "غريفيث" إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة "كمارت"، حيث التقيا مسؤولين يمنيين.

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"غريفيث": تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد حول الحديدة
سبق

أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى؛ بسبب "صعوبات على الأرض"، على حد قوله في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها اليوم (الاثنين).

ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر "غريفيث" في حديثه لصحيفة "الشرق الوسط"، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.

واعتبر المبعوث الأممي أن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى، وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".

وأشار إلى أن "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء أن هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ونحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".

ووصل "غريفيث" إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة "كمارت"، حيث التقيا مسؤولين يمنيين.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
04:32 PM

"غريفيث": تمديد الجداول الزمنية لاتفاق السويد حول الحديدة

أرجع السبب إلى صعوبات على الأرض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، تمديد الجداول الزمنية لتنفيذ اتفاقات السويد حول الحديدة وتبادل الأسرى؛ بسبب "صعوبات على الأرض"، على حد قوله في مقابلة صحافية وزع مكتبه نصّها اليوم (الاثنين).

ووفقاً لـ"فرانس برس"، ذكر "غريفيث" في حديثه لصحيفة "الشرق الوسط"، أن الجنرال الهولندي باتريك كمارت، كبير المراقبين الأمميين في اليمن، سيغادر منصبه.

واعتبر المبعوث الأممي أن "حالة الزخم لا تزال موجودة حتى، وإن استغرق الجدول الزمني المزيد من الوقت في ما يخص اتفاق الحديدة وكذلك اتفاق تبادل الأسرى".

وأشار إلى أن "مثل هذه التغييرات في الجداول الزمنية كانت متوقعة في ضوء أن هذه الجداول الزمنية كانت طموحة بدرجة كبيرة، ونحن نتعامل مع وضع بالغ التعقيد على الأرض".

ووصل "غريفيث" إلى العاصمة اليمنية الخاضعة لسيطرة المتمردين الحوثيين اليوم، بعد أيام من زيارة قام بها إلى الرياض برفقة "كمارت"، حيث التقيا مسؤولين يمنيين.

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