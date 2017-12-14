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الحكم بالسجن 10 سنوات على البشير .. وهيئة الدفاع: لم يتسلَّم أيَّ أموال

قضت به اليوم المحكمة الجنائية الخاصة وسط إجراءات أمنية مشدّدة بالخرطوم

قضت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بسجنه 10 سنوات بتهم الفساد المالي، فيما أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي؛ قد قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح الفكي؛ أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق؛ على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على تسلُّم وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكةً للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت اللجنة أيضاً قراراً بحل المكتب التنفيذي، ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

الرئيس السوداني المعزول عمر البشير المحكمة الجنائية

الرئيسية/ أخبار العالم

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الحكم بالسجن 10 سنوات على البشير .. وهيئة الدفاع: لم يتسلَّم أيَّ أموال
سبق

قضت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بسجنه 10 سنوات بتهم الفساد المالي، فيما أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي؛ قد قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح الفكي؛ أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق؛ على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على تسلُّم وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكةً للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت اللجنة أيضاً قراراً بحل المكتب التنفيذي، ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
12:41 PM

الحكم بالسجن 10 سنوات على البشير .. وهيئة الدفاع: لم يتسلَّم أيَّ أموال

قضت به اليوم المحكمة الجنائية الخاصة وسط إجراءات أمنية مشدّدة بالخرطوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قضت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير؛ بسجنه 10 سنوات بتهم الفساد المالي، فيما أكّدت هيئة الدفاع أنه لم يتسلَّم أيَّ مبالغ مالية، وشكّكت في الظروف السياسية المحيطة بمحاكمته.

وفي وقتٍ سابقٍ اليوم، بدأت المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة الرئيس السوداني المعزول، السبت، جلستها؛ للنطق بالحكم في قضايا الفساد المالي المتهم فيها عمر البشير؛ وسط إجراءات أمنية مشدّدة شهدتها العاصمة السودانية الخرطوم، وذلك بالتزامن مع جلسة المحاكمة.

وخلال الجلسة، استمعت المحكمة لمجموعةٍ من الشهادات تناولت قضايا فساد مالي، يتهم البشير بالتورُّط فيها.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس السيادة في السودان، محمد الفكي؛ قد قال الجمعة، إن لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال، أصدرت قراراً بتشكيل لجنة لتصفية حزب المؤتمر الوطني المحلول.

وأوضح الفكي؛ أن رئاسة اللجنة أُسندت للمحامي طه عثمان إسحاق؛ على أن تتمتع باختصاصات واسعة، فيما ستعمل على تسلُّم وحجز جميع الأصول الثابتة والمنقولة من دور وعقارات وعربات وآليات كانت مملوكةً للحزب المحلول بكل أنحاء البلاد، والذي كان يتزعمه الرئيس السابق عمر البشير.

وأصدرت اللجنة أيضاً قراراً بحل المكتب التنفيذي، ومجلس نقابة المحامين السودانيين، وحل النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل.

ويشمل القرار حل المكاتب التنفيذية ومجالس النقابات المنشأة بموجب قانون النقابات لسنة 2010، وحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المهنية المُنشأة بموجب قانون الاتحادات المهنية 2004، كما قضى القرار بحل المكاتب التنفيذية ومجالس الاتحادات المُنشأة بموجب قانون أصحاب العمل لسنة 1992.

وبموجب القرار يحق للجنة حجز العقارات المسجلة بأسماء النقابات والاتحادات المهنية وأصحاب العمل، وحجز السيارات والآليات ووسائل النقل المُسجلة باسم النقابات والاتحادات المهنية واتحاد أصحاب العمل، وحظر التصرف فيها.

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