النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

قالت: اعتمادًا على تحسن الأجواء وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أنه نظرًا لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل #مسبار_الأمل؛ فقد تَقرر مبدئيًا أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري، اعتمادًا على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

وكالة الإمارات للفضاء مسبار الأمل

الرئيسية/ محطات

اعلان
الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ
سبق

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أنه نظرًا لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل #مسبار_الأمل؛ فقد تَقرر مبدئيًا أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري، اعتمادًا على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

16 يوليو 2020 - 25 ذو القعدة 1441
10:22 AM

الإمارات تحدد 22 يوليو موعدًا لإطلاق "مسبار الأمل" إلى المريخ

قالت: اعتمادًا على تحسن الأجواء وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
266

أعلنت وكالة الإمارات للفضاء ومركز محمد بن راشد للفضاء، أنه نظرًا لاستمرار الأمطار الرعدية والسحب الركامية وعدم استقرار الأحوال الجوية خلال الأيام القادمة في جزيرة تانيغاشيما مركز إطلاق الصاروخ الذي يحمل #مسبار_الأمل؛ فقد تَقرر مبدئيًا أن يكون إطلاق المهمة في الفترة ما بين 20 و22 يوليو 2020 الجاري، اعتمادًا على تحسن الأجواء، وسيتم تأكيد ساعة الإطلاق في حينها.

وكانت قد أعلنت في وقت سابق تأجيل موعد إطلاق مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل"؛ بسبب الظروف الجوية في موقع الإطلاق في مركز تانيغاشيما الفضائي في اليابان.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,830
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,214
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,901
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
44,078

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة