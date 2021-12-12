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منعًا للتأخير.. دعوةٌ رسمية لسرعة استخراج وتجديد تصاريح إسكان الحجاج

نهاية شعبان "الموعد الأخير" واستيفاء الاشتراطات وعناصر السلامة مطلوبة

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة لعموم الدور المؤجرة، ضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني المُعَدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، التي بدأت من غرة شهر محرم 1/ 1/ 1443هـ، إلى نهاية شهر رجب 30/ 7/ 1443هـ؛ على أن يكون آخر موعد لإصدار التصاريح نهاية شهر شعبان 30/ 8/ 1443هـ.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد، وتطبيق كل الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها؛ وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبًا للوقت، وتفاديًا للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عددًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من "الأمانة" والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبَل اللجنة.

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منعًا للتأخير.. دعوةٌ رسمية لسرعة استخراج وتجديد تصاريح إسكان الحجاج
سبق

أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة لعموم الدور المؤجرة، ضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني المُعَدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، التي بدأت من غرة شهر محرم 1/ 1/ 1443هـ، إلى نهاية شهر رجب 30/ 7/ 1443هـ؛ على أن يكون آخر موعد لإصدار التصاريح نهاية شهر شعبان 30/ 8/ 1443هـ.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد، وتطبيق كل الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها؛ وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبًا للوقت، وتفاديًا للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عددًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من "الأمانة" والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبَل اللجنة.

12 ديسمبر 2021 - 8 جمادى الأول 1443
02:17 PM

منعًا للتأخير.. دعوةٌ رسمية لسرعة استخراج وتجديد تصاريح إسكان الحجاج

نهاية شعبان "الموعد الأخير" واستيفاء الاشتراطات وعناصر السلامة مطلوبة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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أعلنت لجنة إسكان الحجاج بالعاصمة المقدسة لعموم الدور المؤجرة، ضرورة المسارعة بمراجعة المكاتب الهندسية المعتمدة لاستخراج التصاريح للمباني المُعَدة لإسكان الحجاج خلال الفترة المحددة، التي بدأت من غرة شهر محرم 1/ 1/ 1443هـ، إلى نهاية شهر رجب 30/ 7/ 1443هـ؛ على أن يكون آخر موعد لإصدار التصاريح نهاية شهر شعبان 30/ 8/ 1443هـ.

وأهابت اللجنة بالمواطنين الراغبين في استخراج أو تجديد تصاريح إسكان الحجاج المراجعة في الوقت المحدد، وتطبيق كل الاشتراطات، واستيفاء جميع عناصر السلامة والأمان المطلوب توفيرها؛ وفقًا للائحة الاشتراطات الإنشائية واشتراطات السلامة، وسرعة التقدم في أوقات مبكرة كسبًا للوقت، وتفاديًا للتأخير والازدحام.

يُذكر أن هناك عددًا من المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من "الأمانة" والدفاع المدني تقوم بإجراء الكشف على مساكن الحجاج للتحقق من توفر الاشتراطات الواردة في اللائحة وتطبيقها ومنحها شهادة بذلك؛ ليتم بموجبها إصدار تصريح الإسكان من قِبَل اللجنة.

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