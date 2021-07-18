"كريري" للمرتبة الـ13 بأمانة جازان
صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم بن ظافر كريري للمرتبة الثالثة عشرة.
وأعرب "كريري" عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة سائلاً المولى -عز وجل- العون والتوفيق لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.
"كريري" للمرتبة الـ13 بأمانة جازان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-07-18
صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم بن ظافر كريري للمرتبة الثالثة عشرة.
وأعرب "كريري" عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة سائلاً المولى -عز وجل- العون والتوفيق لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.
18 يوليو 2021 - 8 ذو الحجة 1442
10:27 PM
"كريري" للمرتبة الـ13 بأمانة جازان
صدر قرار أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان بترقية وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس إبراهيم بن ظافر كريري للمرتبة الثالثة عشرة.
وأعرب "كريري" عن بالغ شكره وتقديره وامتنانه لأمين المنطقة سائلاً المولى -عز وجل- العون والتوفيق لبذل المزيد من الجهد لخدمة الوطن والمواطن.