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تناقضات إيران.. بعد رفض "خامنئي" طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن

لم تعط أهمية لمقتل "سليماني" واشترطت رفع العقوبات

ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (السبت)، أن إيران لا تستبعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، "شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم.

واعتبر "ظريف" في حديث إلى صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن اغتيال "سليماني" هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وربما من المنطقة.

وزعم أن "إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة"، دون أن يوضح كيف؟

وكان مرشد إيران علي خامنئي قد رفض مرارًا دعوات واشنطن للتفاوض، قاطعًا بعدم وجود أي إمكانية لحدوثها، وهو ما يتناقض تمامًا مع الموقف الذي عبر عنه "ظريف".

إيران

الرئيسية/ أخبار العالم

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تناقضات إيران.. بعد رفض "خامنئي" طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن
سبق

ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (السبت)، أن إيران لا تستبعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، "شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم.

واعتبر "ظريف" في حديث إلى صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن اغتيال "سليماني" هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وربما من المنطقة.

وزعم أن "إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة"، دون أن يوضح كيف؟

وكان مرشد إيران علي خامنئي قد رفض مرارًا دعوات واشنطن للتفاوض، قاطعًا بعدم وجود أي إمكانية لحدوثها، وهو ما يتناقض تمامًا مع الموقف الذي عبر عنه "ظريف".

25 يناير 2020 - 30 جمادى الأول 1441
03:30 PM

تناقضات إيران.. بعد رفض "خامنئي" طهران مستعدة للتفاوض مع واشنطن

لم تعط أهمية لمقتل "سليماني" واشترطت رفع العقوبات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم (السبت)، أن إيران لا تستبعد التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى بعد اغتيال القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني، "شرط أن تغير نهجها وترفع العقوبات"؛ وفقًا لـ"روسيا اليوم.

واعتبر "ظريف" في حديث إلى صحيفة "دير شبيغل" الألمانية، أن اغتيال "سليماني" هو بداية انسحاب القوات الأمريكية من العراق، وربما من المنطقة.

وزعم أن "إيران ألحقت الكثير من الأذى بالولايات المتحدة"، دون أن يوضح كيف؟

وكان مرشد إيران علي خامنئي قد رفض مرارًا دعوات واشنطن للتفاوض، قاطعًا بعدم وجود أي إمكانية لحدوثها، وهو ما يتناقض تمامًا مع الموقف الذي عبر عنه "ظريف".

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