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شاهد .. "العتيبي" يتفقد أقسام شعبة ينبع ويحث الجميع على بذل الجهود

التقى خلالها منسوبي المرور واطلع على سير العمل فيها

تفقد مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العقيد نواف بن مرشود العتيبي اليوم الخميس أقسام مرور شعبة محافظة ينبع التقى خلالها منسوبي المرور واطلع على سير العمل فيها حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفانٍ.

وتخلل الزيارة قيامه بزيارة لمحافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة، حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه على الثقة متمنيًا له التوفيق في مهام عمله تلا ذلك مناقشة دعم مرور ينبع بالأفراد والآليات من أجل مواكبة التوسع الذي تشهده المحافظة كما قام بجولة ميدانية والوقوف على التقاطعات والميادين، مؤكدًا حرص إدارة مرور المدينة المنورة وبتوجيه من مدير عام المرور على تطوير فروعها بالمنطقة بشكل عام وينبع بشكل خاص.

كما تم استعراض التعاون والتنسيق المشترك في مجال الرصد والسلامة المرورية في الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني بحضور مديري العموم.

المرور مرور المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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شاهد .. "العتيبي" يتفقد أقسام شعبة ينبع ويحث الجميع على بذل الجهود
سبق

تفقد مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العقيد نواف بن مرشود العتيبي اليوم الخميس أقسام مرور شعبة محافظة ينبع التقى خلالها منسوبي المرور واطلع على سير العمل فيها حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفانٍ.

وتخلل الزيارة قيامه بزيارة لمحافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة، حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه على الثقة متمنيًا له التوفيق في مهام عمله تلا ذلك مناقشة دعم مرور ينبع بالأفراد والآليات من أجل مواكبة التوسع الذي تشهده المحافظة كما قام بجولة ميدانية والوقوف على التقاطعات والميادين، مؤكدًا حرص إدارة مرور المدينة المنورة وبتوجيه من مدير عام المرور على تطوير فروعها بالمنطقة بشكل عام وينبع بشكل خاص.

كما تم استعراض التعاون والتنسيق المشترك في مجال الرصد والسلامة المرورية في الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني بحضور مديري العموم.

12 ديسمبر 2019 - 15 ربيع الآخر 1441
10:56 PM

شاهد .. "العتيبي" يتفقد أقسام شعبة ينبع ويحث الجميع على بذل الجهود

التقى خلالها منسوبي المرور واطلع على سير العمل فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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تفقد مدير إدارة مرور منطقة المدينة المنورة العقيد نواف بن مرشود العتيبي اليوم الخميس أقسام مرور شعبة محافظة ينبع التقى خلالها منسوبي المرور واطلع على سير العمل فيها حاثًا الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل لتقديم كل الخدمات المرورية بكل إخلاص وتفانٍ.

وتخلل الزيارة قيامه بزيارة لمحافظ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي بمكتبه بالمحافظة، حيث في بداية اللقاء رحب به المحافظ وهنأه على الثقة متمنيًا له التوفيق في مهام عمله تلا ذلك مناقشة دعم مرور ينبع بالأفراد والآليات من أجل مواكبة التوسع الذي تشهده المحافظة كما قام بجولة ميدانية والوقوف على التقاطعات والميادين، مؤكدًا حرص إدارة مرور المدينة المنورة وبتوجيه من مدير عام المرور على تطوير فروعها بالمنطقة بشكل عام وينبع بشكل خاص.

كما تم استعراض التعاون والتنسيق المشترك في مجال الرصد والسلامة المرورية في الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية مع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع المهندس عدنان العلوني بحضور مديري العموم.

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