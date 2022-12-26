شاهد.. مخطوط نادر عن الدرعية وقدوم جد الأسرة الحاكمة إليها عام 850هـ

نشرتها جامعة الملك سعود.. بالتزامن مع اختيار المدينة عاصمة للثقافة العربية

نشرت عمادة شؤون المكتبات بجامعة الملك سعود مخطوطًا تاريخيًا عن تأسيس الدرعية وأحداث عام (850هـ)، وقدوم جد الأسرة الحاكمة مانع بن مريد على ابن عمه ابن درع في زمانهم.

وجاء نشر المخطوط بالتزامن مع اختيار الدرعية عاصمة الثقافة العربية 2030، وكان بعنوان "تاريخ نجد"، حيث يعتبر هذا المخطوط للفاخري لمؤلفه محمد بن عمر وابنه عبدالله بن محمد من أقدم من كتب عن تأسيس وتاريخ الدرعية.

وأوضحت العمادة أنها تحتفظ بنسختين من هذا التاريخ المهم وتعد إحدى النسختين من أتم النسخ لهذا الكتاب ورقمها (48) والنسخة مكتوبة بالخط النجدي الذي لا يعتمد على أي من قواعد الخط العربي ولون مدادها اللون الأسود مع استخدام المداد الأحمر لبيان السنوات.

كما يظهر أن هذه النسخة قد أبرزت أحداث عام 850 هجري (قدوم جد الأسرة الحاكمة مانع بن مريد المريدي على ابن عمه ابن درع) وتَمثل تاريخ الفاخري المكتوب على نظام الحوليات أسوة بغيره من المؤرخين، حيث بدأ تاريخه من عام 850 هجري إلى عام وفاته 1277 هجري إلا أن ابنه أتم 11 سنة أخرى تقريباً ووقف عام 1288 هجري.

ويمكن الاطلاع على مخطوطة "تاريخ نجد" من خلال موقع عمادة شؤون المكتبات للجامعة عبر الرابط الإلكتروني: https://shortest.link/Diriyah1