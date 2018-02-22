"الراشد": قائد الحرس الملكي للملك عبد العزيز كان "مجنساً"

"إسحاق" يطالب بنقل كفالة العمالة الوافدة للحكومة

من منظور وطني واسع يناقش الكاتب الصحفي عبد الرحمن الراشد قضية منح الجنسية السعودية المنظورة الآن أمام مجلس الشورى، مرتكزا على مبدأ "المواطنة"، وضاربا المثل بسيرة اللواء سعيد جودت، الذي كان كردياً عراقياً، وضابطاً في الحامية التركية، وبعد وقوعه في أسر القوات السعودية، خيَّره الملك عبد العزيز آل سعود رحمه الله، بين أن يعود إلى تركيا أو أن يلتحق بقواته، فقرر البقاء ومنح الجنسية السعودية ووصل إلى قيادة الحرس الملكي، ويؤكد الراشد أن السعودية بلد كبير وفرص عظيمة وقيادة بطموحات أكبر، وأن المواطنة أولوية سياسة، لا يجب خلطها بمفاهيم مثل التوظيف والتجنيس وتشوش عليها.

اللواء سعيد جودت قائد الحرس الملكي

وفي مقاله "الوطن وحوارات الوطنية" بصحيفة "الشرق الأوسط"، يبدأ الراشد بسيرة اللواء سعيد جودت، ويقول " كان من بين القادة الذين قاتلوا تحت إمرة قيادة الملك فيصل، رحمه الله، عندما انتصر في استعادة المناطق السعودية الجنوبية، ووصلت القوات السعودية إلى مدينة الحديدة، التي ما لبثت أن تركتها بعد 3 أشهر بعد توجيه من الملك عبد العزيز لتعود إلى حدود الدولة السعودية. وشارك في عدد من حروب التوحيد لاحقاً.

هذه سيرة اخترتها لأنها تختصر معاني كثيرة. اللواء سعيد جودت، كان في البداية ضابطاً في الحامية التركية، وهُزم أمام قوات الملك عبد العزيز، رحمه الله. وعندما مثل أمام الملك أمر بفك قيوده وبقية أسرى الحرب، وخيَّره بين أن يعود إلى تركيا أو أن يلتحق بقواته، فاختار اللواء جودت أن يلتحق بهذا القائد العظيم. ومن رفاقه من التحق به ومنهم من عادوا إلى بلادهم. جودت عمل في صفوف قوات السعودية الجديدة ولاحقاً وثق به الملك المؤسس وكلّفه بواحدة من أعلى الوظائف مرتبةً وأهميةً، قائداً للحرس الملكي".

مملكة حديثة تتسع للجميع

ويعلق الراشد قائلا " الملك عبد العزيز كان شخصية استثنائية، لم يكن ضيق الأفق، ولا متعصباً. حمل رؤية متقدمة على زمنه، وعلى بقية زعماء المنطقة ببناء دولة ذات طموحات كبيرة، وكل من حاربهم وانتصر عليهم ضمهم إلى مؤسسات دولته. الملك عبد العزيز أسس مملكة حديثة تتسع للجميع، وضم في حكومته ومجلسه قادة القبائل ووجهاء المجتمع، أيضاً ضم مصريين وسوريين وفلسطينيين وعراقيين وليبيين وغيرهم. منحهم جنسية دولته وكانوا من رجاله، منهم من حارب خلفه ومنهم من خدم دولته الحديثة. كانت السعودية دولة فقيرة، بلا بترول، وترك هؤلاء بلدانهم إيماناً به وبمشروعه .. هذه القصة ربما تختصر ما لم يستطع فهمه بعض الذين ينظرون اليوم إلى مجتمعهم بعين ضيقة، يرون بلداً صغيراً، وموارد محدودة، ويحلمون بطموحات متواضعة. دبَّ فيهم الفزع خشية أن يتم تجنيس غير السعوديين، مع أن هذا ليس صحيحاً، سواء من يستحق وفق النظام أو من دونه".

بين المؤيدين والمعارضين

ويحذر الراشد من التنابذ في قضية وطنية كالتجنيس، مؤكدا على ضرورة النظر الشامل للقضية ويقول " الخوف من هجمة الأجانب، وتذويب المجتمع، هواجس عامة نراها تجتاح كثيراً من الدول التي صارت تظهر فيها دعوات الإقصاء بحجة المواطنة الخالصة، في الأردن ولبنان والكويت وتركيا وبريطانيا والولايات المتحدة وغيرها. عنصرية ليست مقتصرة على السعوديين، بل من إفرازات التنافس في السوق، وطوابير البطالة، وجعلت التعبير عنها سهلاً، عبر وسائل التواصل السهلة والسريعة والحرة، فدبّ خلاف بين المتقوقعين والمنفتحين، بين القلقين والواثقين، بين قصيري النظر وأصحاب الطموحات الكبيرة والبعيدة. معظمهم، على الطرفين، من حملة النوايا الحسنة يريدون حماية أنفسهم وأولادهم ومصالحهم، لكن قد يقودهم أصحاب نوايا سيئة. للتوّ أفلتنا من قيود جماعة كانت تسمي نفسها الصحوة الدينية نجحت لعقدين من الزمن في نشر فكر إقصاء مَن يختلف معها، بعد أن جعلت الإسلام حكراً عليها. والآن يظهر مَن يريد أن يختصر الوطن على نفسه وأهله ويلغي غيرهم. هناك حقائق ثابتة مهما عبّر البعض وتمنى، الدولة للجميع لا لبعض الناس، مهما علت أصولهم أو امتدت جذورهم. وقوانين الدولة ودستورها هي المرجع وليست بالمفاخرة أو المنابزة. والذي حصل على الجنسية البارحة مواطن كامل، له نفس الحقوق التي لغيره ممن سبقوه".

نماذج أخرى

ويمضي الراشد مع نماذج تم منحها الجنسية وخدمت المملكة، ويقول " سعيد جودت كان كردياً عراقياً، من عسكر الأتراك، جعله عبد العزيز من مواطنيه. وكذلك فعل مع الدكتور عبد الله الديملوجي، أيضاً عراقي من عسكر تركيا، خيَّره واختار العمل مع الملك عبد العزيز وأصبح سعودياً. وهناك يوسف ياسين ورشاد فرعون من سوريا، والمصري حافظ وهبة، والليبي خالد القرقني وغيرهم الكثير. وعندما تسلم الحكم الملك سعود أيضاً أبقاهم. وأَلِفنا في عهد الملك فيصل أن نرى في اجتماعاته ومجلسه شخصيات مثل د. رشاد فرعون".

السعودية بلد كبير

ويمضي الراشد مؤكدا على اتساع المملكة لكل مواطنيها برؤية متطورة حديثة، ويقول "بالتالي ليس صحيحاً أن التجنيس بدعة، ولا أن الدولة قامت على البعض وللبعض دون غيرهم. السعودية مشروع دولة حديث متقدم منذ نحو تسعين عاماً، ضمت بين أهلها من سكانها مَن هم من الصين وروسيا وإلى الهند وبريطانيا. هذه ميزة كبيرة ومصدر فخر لنا ولهم، والانسياق وراء التقسيم والفرز يخدم فقط الذين يتمنون زرع أفكار إضعاف المجتمع وشرذمته. ولا أحد يريد تقديم الأجانب على المواطنين، فالمواطنة أولوية سياسة كل الدول تقريباً، لا يفترض أن تخلط بين مفاهيم مثل التوظيف والتجنيس وتشوش عليها. أمامنا بلد كبير وفرص عظيمة وقيادة بطموحات أكبر من أن نختصرها في تجاذبات من القرون الماضية".

نقل كفالة العمالة الوافدة للحكومة

يطالب الكاتب الصحفي يعقوب إسحاق بنقل كفالة العمالة الوافدة من الكفلاء إلى الحكومة، مؤكدا أن ذلك النقل سيكشف كل حالات التستر، خاصة العمالة غير الماهرة في الأسواق التجارية، والتي تدير محلات يملكها سعوديون، كما أن النقل سيوفر للسعوديين العاطلين أعمالا تدر عليهم دخلا.

العمالة غير الماهرة

وفي مقاله " نقل كفالة العمالة للحكومة" بصحيفة " الوطن "، يقول إسحاق " نشكو بحرارة من أعداد العمالة غير الماهرة في الأسواق التجارية في المملكة، وتحاول الجهات المختصة الاستغناء عنهم برسائل متعددة بعد إصرار بعض المواطنين الكسالى التستر عليهم، باستخراج سجلات تجارية أو تراخيص تسمح لهم بالعمل التجاري واستقدام عمالة يدوية، وهو الأمر الذي يدفع تلك العمالة إلى إغراء هؤلاء التجار الكسالى للاستيلاء على العمل التجاري أو المهني مقابل مبالغ مالية زهيدة لا تتجاوز 10 آلاف ريال شهريا، وأمام هذا المبلغ الذي يدخل جيبه شهريا دون عمل أو مجهود، يستخرج عددا من الرخص البلدية أو التجارية ليسمح للعمالة اليدوية الأجنبية بالعمل بتلك الرخص باسم التاجر السعودي الكسول، الذي يرفع دخله بهذا الشكل المخادع ويتستر على العمالة الأجنبية بالعمل التجاري في متجره أو معرضه، لكي يرفع دخله السنوي إلى أكثر من 120 ألف ريال سنويا وهو نائم في منزله أو يلعب البلوت مع أصدقائه".

نقل الكفالة

ويعلق إسحاق قائلا " حيث إن الوزارات المختصة بمحاربة التستر تواجه صعوبات جمة في محاولاتها للقضاء على هذه الظاهرة التجارية التي تؤدي إلى تحويل العمالة الأجنبية مليارات الريالات للخارج.. وحيث إن عشرات أو مئات الآلاف من المواطنين السعوديين يعانون البطالة، فلا يجدون عملا يعيشون على دخلهم مما يشتغلون به.. وحيث إن ذلك يؤدي في الغالب إلى انحراف بعض العاطلين عن العمل واللجوء إلى الجريمة أو بيع المخدرات.. أقترح على الجهة المختصة أن تنقل كفالة العمالة الأجنبية التي تعمل في بعض المهن اليدوية أو التجارية الفردية، مثل محلات بيع الخضار والفواكه في الحلقة والبقالات والنجارة والحدادة، إليها، ثم تؤجرها على هؤلاء الكسالى الذين يحملون سجلات تجارية أو رخصا من الأمانات بفائدة رمزية".

كشف التستر

ويتوقع إسحاق "أن يؤدي نقل كفالات هذه العمالة الأجنبية للحكومة إلى كشف كل حالات التستر، وحصول السعوديين العاطلين على أعمال تدر عليهم رزقا وافرا كان ريعه يذهب إلى الخارج، في الوقت الذي يُحرم أبناؤنا من فرص العمل الوفيرة".