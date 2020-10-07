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جمعية الزهايمر تودِّع المرضى وذويهم بهدايا رحلات الخير

في ختام حملتها "#مانسينا_وش_عطيتو" في شهر سبتمبر

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملتها "#مانسينا_وش_عطيتو"، التي كانت قد أطلقتها بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر بعدد من البرامج والمشاريع التفاعلية، وشهدت حراكًا مجتمعيًّا مكثفًا على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر.

وقد تفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها الجمعية للآلاف من مرضى الزهايمر المشمولين في قوائمها.

فعلى صعيد الدعم والمساندة برز برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الشركة السعودية للكهرباء؛ إذ قدم البرنامج مجموعة من الهدايا لأسر مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية المسجلين لدى الجمعية، تضمنت عروضًا مخصصة على منتجات صحية وأجهزة طبية ومطبوعات إرشادية من عدد من الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال. وقدمت شركة "جاهز" قيمة 25 ريالاً توصيلاً لعدد من الأسر.

وفي إطار برنامجها للشراكات الاستراتيجية، وقّعت الجمعية اتفاقية تعاون مع شركة سنار الطبية من خلال منصتها الإلكترونية (سنار)، تمنح الشركة بموجبها نسبة خصم تصل إلى 5 % لمنسوبي الجمعية من مرضى الزهايمر وأسرهم؛ إذ يقدم تطبيق "سنار" الإلكتروني العيادات الافتراضية والرعاية الصحية للمرضى في منازلهم بهدف منع العدوى التي قد تحدث أثناء وجودهم لفترات طويلة في المستشفى، والحد من مشقة زيارات أقارب المرضى للمستشفيات. وكذلك يسهم في نشر الوعي الصحي والإرشادات الصحية للمريض وأسرته من خلال الاستشارات الهاتفية والمرئية.

ونظّمت الجمعية في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجمعية، بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، وتبثها تباعًا على حسابها في تويتر @saudialzheimer، محاضرات عدة ؛ إذ استعرض الدكتور عبدالعزيز العضياني، استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة بجامعة الملك سعود بالرياض، عددًا من المحاور، شملت: آلية التكيف مع تغيرات المريض، وجعل المنزل ملائمًا للحفاظ على سلامة مرضى الزهايمر، وذلك خلال محاضرته التي جاءت تحت عنوان "التعامل مع كبير السن في حالة الغضب والبكاء وطريقة التعامل مع مريض الزهايمر في المنزل".

أما الدكتور أنس البراك، استشاري طب المخ والأعصاب والأستاذ المساعد، فقد حاضر عن "كيفية التعامل مع مريض الزهايمر".

وتحت عنوان "الدعم النفسي لمقدم الرعاية وكيف تقدم الرعاية الشخصية لمريض الزهايمر" كانت محاضرة للدكتورة شادية باعلي، أخصائي نفسي أول استشارات نفسية ومدرب معتمد لبرنامج تأهيل مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر.

كما حاضر الدكتور وليد الكريدي عن "التغذية لمريض الزهايمر والأمراض المصاحبة والعلاجات البديلة، وكذلك التغذية الأنبوبية ومشاكل البلع". كما كان هناك مجسمات توعوية للزهايمر، ومتاهة الزهايمر الحديثة، وتجربة التعرف على مراحل المرض من خلال وجودنا مع عدد من الجهات المستضيفة كشريك استراتيجي باستضافة البوليفار (شركة نمر العقارية)، وواجهة الرياض (شركة كادن).

وتتقدم الجمعية بخالص الشكر والتقدير لسمو الشاعر الكبير عضو شرف الجمعية، الأمير سعود بن عبدالله، لإهدائه قصيدة ومطلع عنوان الحملة "#مانسينا_وش_عطيتو".

ووجهت الجمعية رسالة شكر وتقدير إلى الجهات كافة التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، منها: أمانات المناطق، الهيئات والوزارات، والمطارات، والجامعات، والمستشفيات، والشركات والمراكز الصحية، والمدارس، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والسوبر ماركت، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الزهور، والمحطات البترولية، وعدد من تطبيقات توصيل الأغذية والنوادي الصحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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جمعية الزهايمر تودِّع المرضى وذويهم بهدايا رحلات الخير
سبق

اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملتها "#مانسينا_وش_عطيتو"، التي كانت قد أطلقتها بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر بعدد من البرامج والمشاريع التفاعلية، وشهدت حراكًا مجتمعيًّا مكثفًا على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر.

وقد تفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها الجمعية للآلاف من مرضى الزهايمر المشمولين في قوائمها.

فعلى صعيد الدعم والمساندة برز برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الشركة السعودية للكهرباء؛ إذ قدم البرنامج مجموعة من الهدايا لأسر مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية المسجلين لدى الجمعية، تضمنت عروضًا مخصصة على منتجات صحية وأجهزة طبية ومطبوعات إرشادية من عدد من الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال. وقدمت شركة "جاهز" قيمة 25 ريالاً توصيلاً لعدد من الأسر.

وفي إطار برنامجها للشراكات الاستراتيجية، وقّعت الجمعية اتفاقية تعاون مع شركة سنار الطبية من خلال منصتها الإلكترونية (سنار)، تمنح الشركة بموجبها نسبة خصم تصل إلى 5 % لمنسوبي الجمعية من مرضى الزهايمر وأسرهم؛ إذ يقدم تطبيق "سنار" الإلكتروني العيادات الافتراضية والرعاية الصحية للمرضى في منازلهم بهدف منع العدوى التي قد تحدث أثناء وجودهم لفترات طويلة في المستشفى، والحد من مشقة زيارات أقارب المرضى للمستشفيات. وكذلك يسهم في نشر الوعي الصحي والإرشادات الصحية للمريض وأسرته من خلال الاستشارات الهاتفية والمرئية.

ونظّمت الجمعية في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجمعية، بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، وتبثها تباعًا على حسابها في تويتر @saudialzheimer، محاضرات عدة ؛ إذ استعرض الدكتور عبدالعزيز العضياني، استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة بجامعة الملك سعود بالرياض، عددًا من المحاور، شملت: آلية التكيف مع تغيرات المريض، وجعل المنزل ملائمًا للحفاظ على سلامة مرضى الزهايمر، وذلك خلال محاضرته التي جاءت تحت عنوان "التعامل مع كبير السن في حالة الغضب والبكاء وطريقة التعامل مع مريض الزهايمر في المنزل".

أما الدكتور أنس البراك، استشاري طب المخ والأعصاب والأستاذ المساعد، فقد حاضر عن "كيفية التعامل مع مريض الزهايمر".

وتحت عنوان "الدعم النفسي لمقدم الرعاية وكيف تقدم الرعاية الشخصية لمريض الزهايمر" كانت محاضرة للدكتورة شادية باعلي، أخصائي نفسي أول استشارات نفسية ومدرب معتمد لبرنامج تأهيل مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر.

كما حاضر الدكتور وليد الكريدي عن "التغذية لمريض الزهايمر والأمراض المصاحبة والعلاجات البديلة، وكذلك التغذية الأنبوبية ومشاكل البلع". كما كان هناك مجسمات توعوية للزهايمر، ومتاهة الزهايمر الحديثة، وتجربة التعرف على مراحل المرض من خلال وجودنا مع عدد من الجهات المستضيفة كشريك استراتيجي باستضافة البوليفار (شركة نمر العقارية)، وواجهة الرياض (شركة كادن).

وتتقدم الجمعية بخالص الشكر والتقدير لسمو الشاعر الكبير عضو شرف الجمعية، الأمير سعود بن عبدالله، لإهدائه قصيدة ومطلع عنوان الحملة "#مانسينا_وش_عطيتو".

ووجهت الجمعية رسالة شكر وتقدير إلى الجهات كافة التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، منها: أمانات المناطق، الهيئات والوزارات، والمطارات، والجامعات، والمستشفيات، والشركات والمراكز الصحية، والمدارس، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والسوبر ماركت، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الزهور، والمحطات البترولية، وعدد من تطبيقات توصيل الأغذية والنوادي الصحية.

07 أكتوبر 2020 - 20 صفر 1442
09:59 PM

جمعية الزهايمر تودِّع المرضى وذويهم بهدايا رحلات الخير

في ختام حملتها "#مانسينا_وش_عطيتو" في شهر سبتمبر

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتمت الجمعية السعودية الخيرية لمرض الزهايمر حملتها "#مانسينا_وش_عطيتو"، التي كانت قد أطلقتها بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر بعدد من البرامج والمشاريع التفاعلية، وشهدت حراكًا مجتمعيًّا مكثفًا على أرض الواقع ومنصات التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للزهايمر.

وقد تفاعل الآلاف مع الهاشتاق الذي أطلقته الجمعية، وكذلك الرسائل التوعوية التي تعكس الخدمات التي تقدمها الجمعية للآلاف من مرضى الزهايمر المشمولين في قوائمها.

فعلى صعيد الدعم والمساندة برز برنامج "رحلات الخير" الذي تتبناه الشركة السعودية للكهرباء؛ إذ قدم البرنامج مجموعة من الهدايا لأسر مرضى الزهايمر ومقدمي الرعاية المسجلين لدى الجمعية، تضمنت عروضًا مخصصة على منتجات صحية وأجهزة طبية ومطبوعات إرشادية من عدد من الشركات والمؤسسات التي تعمل في هذا المجال. وقدمت شركة "جاهز" قيمة 25 ريالاً توصيلاً لعدد من الأسر.

وفي إطار برنامجها للشراكات الاستراتيجية، وقّعت الجمعية اتفاقية تعاون مع شركة سنار الطبية من خلال منصتها الإلكترونية (سنار)، تمنح الشركة بموجبها نسبة خصم تصل إلى 5 % لمنسوبي الجمعية من مرضى الزهايمر وأسرهم؛ إذ يقدم تطبيق "سنار" الإلكتروني العيادات الافتراضية والرعاية الصحية للمرضى في منازلهم بهدف منع العدوى التي قد تحدث أثناء وجودهم لفترات طويلة في المستشفى، والحد من مشقة زيارات أقارب المرضى للمستشفيات. وكذلك يسهم في نشر الوعي الصحي والإرشادات الصحية للمريض وأسرته من خلال الاستشارات الهاتفية والمرئية.

ونظّمت الجمعية في إطار سلسلة المحاضرات التي تنظمها الجمعية، بدعم من مؤسسة سليمان صالح العليان الخيرية، وتبثها تباعًا على حسابها في تويتر @saudialzheimer، محاضرات عدة ؛ إذ استعرض الدكتور عبدالعزيز العضياني، استشاري طب الأسرة وطب كبار السن وأمراض الشيخوخة بجامعة الملك سعود بالرياض، عددًا من المحاور، شملت: آلية التكيف مع تغيرات المريض، وجعل المنزل ملائمًا للحفاظ على سلامة مرضى الزهايمر، وذلك خلال محاضرته التي جاءت تحت عنوان "التعامل مع كبير السن في حالة الغضب والبكاء وطريقة التعامل مع مريض الزهايمر في المنزل".

أما الدكتور أنس البراك، استشاري طب المخ والأعصاب والأستاذ المساعد، فقد حاضر عن "كيفية التعامل مع مريض الزهايمر".

وتحت عنوان "الدعم النفسي لمقدم الرعاية وكيف تقدم الرعاية الشخصية لمريض الزهايمر" كانت محاضرة للدكتورة شادية باعلي، أخصائي نفسي أول استشارات نفسية ومدرب معتمد لبرنامج تأهيل مقدمي الرعاية لمرضى الزهايمر.

كما حاضر الدكتور وليد الكريدي عن "التغذية لمريض الزهايمر والأمراض المصاحبة والعلاجات البديلة، وكذلك التغذية الأنبوبية ومشاكل البلع". كما كان هناك مجسمات توعوية للزهايمر، ومتاهة الزهايمر الحديثة، وتجربة التعرف على مراحل المرض من خلال وجودنا مع عدد من الجهات المستضيفة كشريك استراتيجي باستضافة البوليفار (شركة نمر العقارية)، وواجهة الرياض (شركة كادن).

وتتقدم الجمعية بخالص الشكر والتقدير لسمو الشاعر الكبير عضو شرف الجمعية، الأمير سعود بن عبدالله، لإهدائه قصيدة ومطلع عنوان الحملة "#مانسينا_وش_عطيتو".

ووجهت الجمعية رسالة شكر وتقدير إلى الجهات كافة التي أسهمت في إنجاح هذه الحملة، ونشر التوعية في المجتمع، منها: أمانات المناطق، الهيئات والوزارات، والمطارات، والجامعات، والمستشفيات، والشركات والمراكز الصحية، والمدارس، والفنادق، والأبراج، والصيدليات، والمراكز التجارية، والسوبر ماركت، والمطاعم، والمقاهي، ومحال الزهور، والمحطات البترولية، وعدد من تطبيقات توصيل الأغذية والنوادي الصحية.

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