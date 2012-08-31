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"الصحة": تسجيل 951 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 1129 خلال الـ24 ساعة الماضية

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034 إصابة.
وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ22 أردنيا قادمين من الخارج، و46 حالة سُجلت في عمان والزرقاء، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 43 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1511 حالة شفاء.

الأردن فيروس كورونا الجديد

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الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا
سبق

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034 إصابة.
وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ22 أردنيا قادمين من الخارج، و46 حالة سُجلت في عمان والزرقاء، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 43 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1511 حالة شفاء.

31 أغسطس 2020 - 12 محرّم 1442
06:38 PM

الأردن: 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 2034 إصابة.
وقال وزير الصحة الدكتور سعد جابر: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ22 أردنيا قادمين من الخارج، و46 حالة سُجلت في عمان والزرقاء، مبينا في الوقت نفسه تسجيل 43 حالة شفاء، ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1511 حالة شفاء.

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