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إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس "كورونا"

قائمة المصابين تضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم: جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حالياً للحجر الصحي.

النائب الأول للرئيس الإيراني فيروس كورونا الجديد

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إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس "كورونا"
سبق

أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم: جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حالياً للحجر الصحي.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
05:44 PM

إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني وعدد من الوزراء بفيروس "كورونا"

قائمة المصابين تضم عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكدت وكالة الأنباء الإيرانية "فارس"، إصابة النائب الأول للرئيس الإيراني، إسحق جهانغيري، وعدد من المسؤولين رفيعي المستوى بفيروس "كورونا" المستجد.

ونشرت الوكالة لائحة تتضمن أسماء المسؤولين الإيرانيين المصابين بالفيروس، وجاء أبرزهم: جهانغيري، ووزير الصناعة والتجارة الإيراني رضا رحماني، ووزير الثقافة والسياحة علي أصغر مونسان، إضافة إلى مسؤولين آخرين.

وذكرت الوكالة أن كل المصابين يخضعون حالياً للحجر الصحي.

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