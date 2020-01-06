سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%
بلغ "برنت" للعقود الآجلة 70.74 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.
نفط
سعر نفط
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-01-06
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.
06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
11:52 AM
سعر نفط خام القياس العالمي يرتفع 2.4%
بلغ "برنت" للعقود الآجلة 70.74 دولار أمريكي
ارتفع سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة، صباح اليوم، بمقدار 1.65 دولار أمريكي أو بنسبة 2.4% إلى 70.74 دولار أمريكي.
وصعد سعر برميل نفط خام غرب تكساس "الوسيط الأمريكي" بمقدار 1.30 دولار أمريكي أو بنسبة 2.1% إلى 64.35 دولار أمريكي.