السفير الأردني: الإعلاميون السعوديون هم العمود الفقري للدولة

كرَّم "سبق" على جهودها في إبراز احتفالات اليوم الوطني الـ89

وصف سفير المملكة الأردنية الهاشمية علي الكايد الإعلاميين السعوديين بأنهم العمود الفقري للدولة. كان ذلك خلال حفل التكريم الذي أقيم صباح اليوم السبت بمقر السفارة الأردنية بالرياض.

وكانت "سبق" من ضمن الجهات الإعلامية المكرَّمة نظير جهودها في إبراز احتفالات السفارة الأردنية باليوم الوطني السعودي الـ٨٩، الذي نظمه ملتقى النشامى الأردني.

وكرم "الكايد" خلال هذا الحفل عددًا من الإعلاميين والإعلاميات السعوديين والأردنيين لعدد من الجهات الإعلامية، بعد أن افتتح الحفل بكلمته التي أثنى فيها على التغطية المميزة التي نشرتها وسائل الإعلام السعودي، وأشاد بجهود الإعلاميين السعوديين والأردنيين الذين أسهموا في نجاح حفل اليوم الوطني مشيرًا إلى عمق العلاقات مع المملكة الأردنية التي تشهد متانة في جذورها، وقال: نشعر بالفخر بالجالية الأردنية ووفائهم للمملكة العربية السعودية.

من جهتها، عبّرت رئيسة اللجنة الإعلامية التطوعية السعودية للحفل، الدكتورة جواهر العبد العال، عن سعادتها وفريق العمل لما تلقوه من السفير من حفاوة وتكريم، مقدمة شكرها وتقديرها العميق لكل الزملاء والزميلات الإعلاميين الذين بذلوا جهدًا لإنجاح الحفل إعلاميًّا.

ومن ناحية أخرى، عبّر خضر خالد، مستشار باللجنة الإعلامية التطوعية، عن الشكر الجزيل للسفير لما تحقق من إنجازات كبيرة للجالية الأردنية بالسعودية خلال فترة توليه سفيرًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة العربية السعودية، وقال: ابتدأت فترتكم بمد جسور التواصل مع جمهور الجالية الأردنية بالسعودية. وعن قرب تم تلمس احتياجاتهم وحل مشاكلهم؛ إذ قمتم بفتح السفارة الأردنية للقاء بأبناء الجالية، وساعدت بتعزيز العلاقة بين أبناء الجالية، وزيادة التلاحم فيما بينهم. كما أن مقابلتكم أبناء الجالية بشكل شخصي أثناء دوامكم للعمل على حل المعضلات التي كانت تعترضهم قد تركت الأثر العميق والنبيل في العلاقة التي تحكم بين السفارة الأردنية والجالية، التي هي بيت الأردنيين جميعًا، وقد تجلت في أبهى صورها. لقد كان جل اهتمام سعادتكم ودعمكم ورعايتكم الدائمة بصفتكم الرئيس الفخري للجالية الأردنية بالسعودية للمساهمة في تحقيق العديد من الإنجازات للجالية الأردنية، وتوطيد أواصر العلاقة معنا نحن الشعب السعودي.

فيما شكر رئيس ملتقى النشامى الأردني، المهندس الدكتور أيمن الرفاعي، الإعلاميين السعوديين والأردنيين لمساهمتهم في إنجاح الحفل الذي أقيم بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ89، كما عبّر الزملاء الإعلاميون والإعلاميات عن بالغ شكرهم وتقديرهم للسفير الأردني على تكريمهم سائلين الله أن يديم المحبة والألفة بين الشعبين الأردني والسعودي.