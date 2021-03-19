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"توكلنا": الإصدار الجديد يتيح تزكية المسجلين الجدد دون الرجوع إلى أبشر

يستعرض الصكوك والوكالات.. ويراعي مخالفي أنظمة العمل من منطلقات إنسانية‎

أعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطلاق إصداره الجديد، الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة، ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، إضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرف النظر عن حالتهم النظامية.

‎‏‎وتتيح خدمة (تعريف رقم الجوال) في توكلنا للمواطن والمقيم تزكية أي شخص، سواء كان أحد التابعين أو المكفولين، أو محتضنا، أو أي شخص آخر ممن ليس لديه حساب في أبشر عن طريق تعريف رقم جواله بواسطة التطبيق مباشرة؛ ليتمكن من التسجيل دون الحاجة إلى تزكية من منصة أبشر. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إعادة تعريف الشخص عند رغبته في تغيير رقم جواله، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها القائمون على التطبيق لتحسين تجربة المستخدم، والتأكد من جودة الخدمات المقدَّمة.

وأضاف التطبيق في إصداره الجديد بقائمة خدماته خدمة (عرض الصكوك والوكالات) للمواطن والمقيم. وتُمكِّن هذه الخدمة المستخدم من استعراض جميع الصكوك والوكالات المسجلة لدى وزارة العدل بالاعتماد على رقم الهوية، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF. علمًا بأنه عند اختيار أحد الصكوك في خدمة صكوكي سيظهر رقم الصك وتاريخه والمدينة والمساحة ونسبة التملك ونص الصك.

ودعمًا لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، واهتمامها بأن تشمل تلك الجهود جميع المواطنين والمقيمين، حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أتاحت إدارة تطبيق توكلنا التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة ممن لديها بعض المشكلات النظامية؛ وذلك من منطلقات إنسانية؛ إذ أثبت تطبيق توكلنا فاعليته بصفته إجراءً وقائيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا. ويواصل التطبيق بخطى متسارعة إضافة الخدمات الحكومية للوصول إلى الهدف المنشود، بأن يكون التطبيق الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.

‎‏‎ودعت "سدايا" عموم المستخدمين إلى المبادرة وتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) ؛ وذلك للاستفادة من الخدمات الجديدة التي أُضيفت مؤخرًا، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله؛ وذلك لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

تطبيق توكلنا فيروس كورونا الجديد الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا منصة أبشر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"توكلنا": الإصدار الجديد يتيح تزكية المسجلين الجدد دون الرجوع إلى أبشر
سبق

أعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطلاق إصداره الجديد، الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة، ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، إضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرف النظر عن حالتهم النظامية.

‎‏‎وتتيح خدمة (تعريف رقم الجوال) في توكلنا للمواطن والمقيم تزكية أي شخص، سواء كان أحد التابعين أو المكفولين، أو محتضنا، أو أي شخص آخر ممن ليس لديه حساب في أبشر عن طريق تعريف رقم جواله بواسطة التطبيق مباشرة؛ ليتمكن من التسجيل دون الحاجة إلى تزكية من منصة أبشر. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إعادة تعريف الشخص عند رغبته في تغيير رقم جواله، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها القائمون على التطبيق لتحسين تجربة المستخدم، والتأكد من جودة الخدمات المقدَّمة.

وأضاف التطبيق في إصداره الجديد بقائمة خدماته خدمة (عرض الصكوك والوكالات) للمواطن والمقيم. وتُمكِّن هذه الخدمة المستخدم من استعراض جميع الصكوك والوكالات المسجلة لدى وزارة العدل بالاعتماد على رقم الهوية، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF. علمًا بأنه عند اختيار أحد الصكوك في خدمة صكوكي سيظهر رقم الصك وتاريخه والمدينة والمساحة ونسبة التملك ونص الصك.

ودعمًا لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، واهتمامها بأن تشمل تلك الجهود جميع المواطنين والمقيمين، حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أتاحت إدارة تطبيق توكلنا التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة ممن لديها بعض المشكلات النظامية؛ وذلك من منطلقات إنسانية؛ إذ أثبت تطبيق توكلنا فاعليته بصفته إجراءً وقائيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا. ويواصل التطبيق بخطى متسارعة إضافة الخدمات الحكومية للوصول إلى الهدف المنشود، بأن يكون التطبيق الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.

‎‏‎ودعت "سدايا" عموم المستخدمين إلى المبادرة وتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) ؛ وذلك للاستفادة من الخدمات الجديدة التي أُضيفت مؤخرًا، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله؛ وذلك لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

19 مارس 2021 - 6 شعبان 1442
11:15 PM

"توكلنا": الإصدار الجديد يتيح تزكية المسجلين الجدد دون الرجوع إلى أبشر

يستعرض الصكوك والوكالات.. ويراعي مخالفي أنظمة العمل من منطلقات إنسانية‎

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن تطبيق توكلنا التابع للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) إطلاق إصداره الجديد، الذي يضم عددًا من الخدمات المميزة، أبرزها: خدمة تعريف رقم الجوال من التطبيق مباشرة، ودون الحاجة إلى التعريف عن طريق منصة أبشر، إضافة إلى إتاحة التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة بصرف النظر عن حالتهم النظامية.

‎‏‎وتتيح خدمة (تعريف رقم الجوال) في توكلنا للمواطن والمقيم تزكية أي شخص، سواء كان أحد التابعين أو المكفولين، أو محتضنا، أو أي شخص آخر ممن ليس لديه حساب في أبشر عن طريق تعريف رقم جواله بواسطة التطبيق مباشرة؛ ليتمكن من التسجيل دون الحاجة إلى تزكية من منصة أبشر. كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إعادة تعريف الشخص عند رغبته في تغيير رقم جواله، وذلك في إطار الجهود التي يبذلها القائمون على التطبيق لتحسين تجربة المستخدم، والتأكد من جودة الخدمات المقدَّمة.

وأضاف التطبيق في إصداره الجديد بقائمة خدماته خدمة (عرض الصكوك والوكالات) للمواطن والمقيم. وتُمكِّن هذه الخدمة المستخدم من استعراض جميع الصكوك والوكالات المسجلة لدى وزارة العدل بالاعتماد على رقم الهوية، مع إمكانية حفظ الصك بصيغة PDF. علمًا بأنه عند اختيار أحد الصكوك في خدمة صكوكي سيظهر رقم الصك وتاريخه والمدينة والمساحة ونسبة التملك ونص الصك.

ودعمًا لجهود الدولة في مواجهة جائحة كورونا، واهتمامها بأن تشمل تلك الجهود جميع المواطنين والمقيمين، حتى مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، أتاحت إدارة تطبيق توكلنا التسجيل في التطبيق للعمالة الوافدة ممن لديها بعض المشكلات النظامية؛ وذلك من منطلقات إنسانية؛ إذ أثبت تطبيق توكلنا فاعليته بصفته إجراءً وقائيًّا للحد من انتشار فيروس كورونا. ويواصل التطبيق بخطى متسارعة إضافة الخدمات الحكومية للوصول إلى الهدف المنشود، بأن يكون التطبيق الشامل الذي يحتوي على جميع الخدمات التي يحتاج إليها المواطن والمقيم والزائر لإنهاء أعمالهم اليومية.

‎‏‎ودعت "سدايا" عموم المستخدمين إلى المبادرة وتحديث التطبيق عبر متاجر (Google Play) و(App Store) و(AppGallery) ؛ وذلك للاستفادة من الخدمات الجديدة التي أُضيفت مؤخرًا، والتأكد من عمل التطبيق بكفاءة وفاعلية كما هو مصمم من أجله؛ وذلك لضمان أعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات.

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