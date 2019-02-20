"آل الشيخ": ولاة الأمر حريصون أن تكون المسيرة العلمية بالحرمين وفق المنهج الوسطي

خلال زيارته التي اطلع فيها على إصدارات ومبادرات الرئاسة العامة العلمية والتوجيهية

اطلع مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء رئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، على عددٍ من إصدارات ومبادرات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العلمية والتوجيهية، خلال زيارة وفدٍ من وكالة الرئاسة العامة لشؤون المكتبات والبحث العلمي.

وأثنى على جهود الرئاسة، في خدمة الرسالة العلمية والدعوية والتوجيهية في الحرمين الشريفين وإيصالها إلى المسلمين في بقاع الأرض كافة، بما تسخره الرئاسة من تقنيات حديثة من شأنها التسهيل والتيسير على طلاب العلم، مؤكداً أن ولاة أمر هذه البلاد المباركة حريصون أن تكون المسيرة العلمية في الحرمين الشريفين مستمرة على المنهج الوسطي المعتدل المستمد من كتاب الله وسنة نبيه - صلى الله عليه وسلم -.

من جانبهم، عبّر الوفد عن شكره للمفتي حاملين له تحيات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، سائلين الله له دوام الصحة والعافية.