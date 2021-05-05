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عبر ٤٢ خدمة .. مركز أداء يقيس مستوى رضا ضيوف الرحمن

تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله - في توفير أفضل الخدمات لمعتمري و زائري الحرمين الشريفين ، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء” بقياس رضا المعتمرين عن الخدمات الحكومية المقدمة ضمن رحلة أداء العمرة، وذلك لأكثر من 42 خدمة مقدمة من 11 جهة حكومية.

كما اعتمد المركز " أداء " على أداتي الاستبيانات الهاتفية والمستفيد الخفي و أجراها على عينة عشوائية مقدمة من وزارة الحج والعمرة لعدد من مستخدمي تطبيق "اعتمرنا " وَ "توكلنا" حيث أسهما في تنظيم وإدارة حجز التصاريح وإصدارها ، وزيارة أكثر من 110 أشخاص مؤهلين لعدد 25 موقعاً للقياس بشكل سري لتقييم كافة مراحل رحلة أداء العمرة.

وذكر المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في مركز "أداء"، الأستاذ سعد المقرن بأن إطلاق مركز "أداء" لعمليات قياس رضا المستفيد يأتي من دوره ومسؤولياته في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عنها؛ لدعم كل ما من شأنه تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للمشاركة في تقييم خدمات الأجهزة العامة، وتمكين صنَّاع القرار وأصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تقارير ونتائج قياس واقعية.

مشيدًا بما تقدمه الأجهزة العامة من تعاون ومشاركة فاعلة لعمليات القياس وجمع البيانات، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
وأكد المقرن بأن المركز يعمل بالمواءمة مع الأجهزة ذات العلاقة في تحليل تجربة المعتمر والخروج بالتوصيات التي تُسهم في تحسين الرحلة وتضمن رفع مستوى الرضا عن الخدمات بشكل مستمر من خلال قياس مستوى التحسن في كل دورة قياس.

وتضمنت عملية قياس رحلة العمرة لهذا العام تسع مراحل، بدءًا بالحصول على تصاريح أداء مناسك العمرة، وتجربة أداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، والحصول على تصاريح زيارة المسجد النبوي ، وتجربة زيارة المسجد النبوي، والتنقل والخدمات المساندة في المدينة المنورة، وانتهاءً بالمغادرة جوًا (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عبر ٤٢ خدمة .. مركز أداء يقيس مستوى رضا ضيوف الرحمن
سبق

تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله - في توفير أفضل الخدمات لمعتمري و زائري الحرمين الشريفين ، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء” بقياس رضا المعتمرين عن الخدمات الحكومية المقدمة ضمن رحلة أداء العمرة، وذلك لأكثر من 42 خدمة مقدمة من 11 جهة حكومية.

كما اعتمد المركز " أداء " على أداتي الاستبيانات الهاتفية والمستفيد الخفي و أجراها على عينة عشوائية مقدمة من وزارة الحج والعمرة لعدد من مستخدمي تطبيق "اعتمرنا " وَ "توكلنا" حيث أسهما في تنظيم وإدارة حجز التصاريح وإصدارها ، وزيارة أكثر من 110 أشخاص مؤهلين لعدد 25 موقعاً للقياس بشكل سري لتقييم كافة مراحل رحلة أداء العمرة.

وذكر المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في مركز "أداء"، الأستاذ سعد المقرن بأن إطلاق مركز "أداء" لعمليات قياس رضا المستفيد يأتي من دوره ومسؤولياته في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عنها؛ لدعم كل ما من شأنه تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للمشاركة في تقييم خدمات الأجهزة العامة، وتمكين صنَّاع القرار وأصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تقارير ونتائج قياس واقعية.

مشيدًا بما تقدمه الأجهزة العامة من تعاون ومشاركة فاعلة لعمليات القياس وجمع البيانات، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
وأكد المقرن بأن المركز يعمل بالمواءمة مع الأجهزة ذات العلاقة في تحليل تجربة المعتمر والخروج بالتوصيات التي تُسهم في تحسين الرحلة وتضمن رفع مستوى الرضا عن الخدمات بشكل مستمر من خلال قياس مستوى التحسن في كل دورة قياس.

وتضمنت عملية قياس رحلة العمرة لهذا العام تسع مراحل، بدءًا بالحصول على تصاريح أداء مناسك العمرة، وتجربة أداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، والحصول على تصاريح زيارة المسجد النبوي ، وتجربة زيارة المسجد النبوي، والتنقل والخدمات المساندة في المدينة المنورة، وانتهاءً بالمغادرة جوًا (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

05 مايو 2021 - 23 رمضان 1442
10:10 PM

عبر ٤٢ خدمة .. مركز أداء يقيس مستوى رضا ضيوف الرحمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة – رعاها الله - في توفير أفضل الخدمات لمعتمري و زائري الحرمين الشريفين ، وتماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، بدأ المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة ” أداء” بقياس رضا المعتمرين عن الخدمات الحكومية المقدمة ضمن رحلة أداء العمرة، وذلك لأكثر من 42 خدمة مقدمة من 11 جهة حكومية.

كما اعتمد المركز " أداء " على أداتي الاستبيانات الهاتفية والمستفيد الخفي و أجراها على عينة عشوائية مقدمة من وزارة الحج والعمرة لعدد من مستخدمي تطبيق "اعتمرنا " وَ "توكلنا" حيث أسهما في تنظيم وإدارة حجز التصاريح وإصدارها ، وزيارة أكثر من 110 أشخاص مؤهلين لعدد 25 موقعاً للقياس بشكل سري لتقييم كافة مراحل رحلة أداء العمرة.

وذكر المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في مركز "أداء"، الأستاذ سعد المقرن بأن إطلاق مركز "أداء" لعمليات قياس رضا المستفيد يأتي من دوره ومسؤولياته في دعم عمليات تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها من خلال قياس جودة الخدمات ورضا المستفيدين عنها؛ لدعم كل ما من شأنه تحسين الخدمات الحكومية وتطويرها، وإتاحة الفرصة للمعتمرين للمشاركة في تقييم خدمات الأجهزة العامة، وتمكين صنَّاع القرار وأصحاب المصلحة من اتخاذ القرارات المناسبة لتحسين الخدمات الحكومية المقدمة لضيوف الرحمن، وفق تقارير ونتائج قياس واقعية.

مشيدًا بما تقدمه الأجهزة العامة من تعاون ومشاركة فاعلة لعمليات القياس وجمع البيانات، وهو ما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة والارتقاء بها.
وأكد المقرن بأن المركز يعمل بالمواءمة مع الأجهزة ذات العلاقة في تحليل تجربة المعتمر والخروج بالتوصيات التي تُسهم في تحسين الرحلة وتضمن رفع مستوى الرضا عن الخدمات بشكل مستمر من خلال قياس مستوى التحسن في كل دورة قياس.

وتضمنت عملية قياس رحلة العمرة لهذا العام تسع مراحل، بدءًا بالحصول على تصاريح أداء مناسك العمرة، وتجربة أداء مناسك العمرة، والتنقل والخدمات المساندة في مكة المكرمة، والحصول على تصاريح زيارة المسجد النبوي ، وتجربة زيارة المسجد النبوي، والتنقل والخدمات المساندة في المدينة المنورة، وانتهاءً بالمغادرة جوًا (مكة المكرمة والمدينة المنورة).

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