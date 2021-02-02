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"إنفاذ": المزاد العلني بتبوك يحقق مبيعات تَخَطت 9 ملايين ريال

تَضَمّن بيع 6 عقارات متنوعة ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ

كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، أن المزاد العلني الذي أشرَفَ عليه بمنطقة تبوك، حقق مبيعات بلغت 9.030.000 ريال.

وأوضح المركز أن المزاد الذي أقيم أمس بمدينة تبوك، تَضَمّن بيع 6 عقارات متنوعة، ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ في مدينة تبوك، كانت تحت التصفية القضائية، عبر شركة تاج السهم العقارية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي نصت عليها الجهات المعنية.

يُذكر أن إنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحول الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، يُعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.

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"إنفاذ": المزاد العلني بتبوك يحقق مبيعات تَخَطت 9 ملايين ريال
سبق

كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، أن المزاد العلني الذي أشرَفَ عليه بمنطقة تبوك، حقق مبيعات بلغت 9.030.000 ريال.

وأوضح المركز أن المزاد الذي أقيم أمس بمدينة تبوك، تَضَمّن بيع 6 عقارات متنوعة، ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ في مدينة تبوك، كانت تحت التصفية القضائية، عبر شركة تاج السهم العقارية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي نصت عليها الجهات المعنية.

يُذكر أن إنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحول الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، يُعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
01:18 PM

"إنفاذ": المزاد العلني بتبوك يحقق مبيعات تَخَطت 9 ملايين ريال

تَضَمّن بيع 6 عقارات متنوعة ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - تبوك
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كشف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، أن المزاد العلني الذي أشرَفَ عليه بمنطقة تبوك، حقق مبيعات بلغت 9.030.000 ريال.

وأوضح المركز أن المزاد الذي أقيم أمس بمدينة تبوك، تَضَمّن بيع 6 عقارات متنوعة، ما بين عمائر سكنية وتجارية وأراضٍ في مدينة تبوك، كانت تحت التصفية القضائية، عبر شركة تاج السهم العقارية، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية كافة، التي نصت عليها الجهات المعنية.

يُذكر أن إنشاء مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" في ضوء التحول الذي تشهده المنظومة العدلية في المملكة، يُعد أحد مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 الرامية إلى تحقيق التميز في الأداء الحكومي ورفع كفاءة المنظومة العدلية وخدماتها، وهو جهاز حكومي ذو شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري، يهدف إلى تحقيق التعاون بين الجهات القضائية والحكومية فيما يسند إليه من مهام تتعلق بالتصفية والبيع، من خلال إسنادها إلى القطاع الخاص بكل شفافية وتنافسية.

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